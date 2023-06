Az elmúlt hét nagyrészt napos, száraz és meleg időjárása kedvező körülményeket teremtett az érés különböző fázisaiban járó gabonák, illetve a repce számára, de a nyári növényeknek is jól jött a meleg, a vetésük óta eltelt időszak hőösszege elmarad az optimálistól. A hőségnek véget vető hidegfront pénteken érkezett többfelé heves záporokkal, zivatarokkal, de mögötte ismét nagyrészt száraz, napos, de mérsékelten meleg időben lesz részünk, továbbra is magas UV-sugárzással – prognosztizálja legfrissebb agrometeorológiai elemzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Bőséges termés várható

Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke elmondta: az őszi és tavaszi vetésű kultúrákra optimális idő volt, nem volt nagy forróság, ahogy a korábbi években az áprilisi meleg ráköszöntött ezekre a kultúrákra, hanem időben jött az eső, a hőmérséklet is megfelelő volt. Szerintem jó aratásra számíthatunk, reméljük, hogy az időjárás már nem szól közbe – fejezte ki reményét a vármegyei elnök. Már kevés az esély, hogy a meleg hatására a szemek megszoruljanak, a talajnedvesség megfelelő, de csapadék még jöhet – tette hozzá.

Az őszi vetések többnyire jó állapotban vannak, a repce, a búza, az árpa és a rozs az érés különböző fázisaiban járnak. Az elmúlt hetek időjárása kedvezően hatott a fejlődésükre, kellő nedvesség állt rendelkezésre a talajban, de nagy meleg sem rövidítette le a virágzás és magképződés igen fontos fenológiai fázisát. Ugyanakkor a sűrű állományokban a gyakran nedves leveleken a kórokozók is gyorsan szaporodtak. Helyenként a sok eső miatt megdőlt táblák is vannak. A meleg idő most éppen időben érkezett az érés elősegítéséhez. A kukorica és a napraforgó számára is jól jött a meleg és a napsütés, szépen növekednek az állományok. A vetési időponttól, fajtától és agrotechnikától függően elég nagy méretbeli különbségek vannak a táblák között, de a napraforgó egyre többfelé már csillagállapotban van.