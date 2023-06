A színesfém-átvevőhely azonban gyanút fogott, és azonnal értesítette a rendőrséget. Az ügyet mostanra zárta le a Miskolci Redőrkapitányság. A miskolci egészségügyi központ udvarán álló, hatalmas virágot ábrázoló sárgaréz alkotás szirmait fűrészelték le a bűnelkövetők. Így a torzó már nyomokban sem emlékeztet az eredetire és elcsúfítja a környezetét, az elítélendő vandálkodásról nem is beszélve. Sikerült felkutatnunk az érintett roncstelepet, amelynek munkatársa részletesen beszámolt az ügyről és arról, hogy ilyenkor mi az eljárásrend, hogyan ismerik fel a fémtolvajokat.

Lebuktak a fémtolvajok

A hivatalos rendőrségi közlemény a következőképpen tájékoztat a történtekről: „A Miskolci Rendőrkapitányság befejezte annak az ügynek a vizsgálatát, amelyet három szobortolvajjal szemben folytattak le. Lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást a Miskolci Rendőrkapitányság három putnoki férfival szemben. A gyanúsítottak 2022. január 30-án egy miskolci egészségügyi központ udvarán álló sárgarézből készült szobrot szétdaraboltak, majd eltulajdonítottak. A mintegy 122 kilogramm súlyú, és 15 elemre darabolt csonkokat a férfiak megpróbálták egy ózdi színesfém-átvevőhelyen eladni.

A megyei kórház területén volt a szobor

A telephely munkatársai azonban értesítették a rendőrséget. Az Ózdi Rendőrkapitányság munkatársai elfogták a feltételezett elkövetőket, majd az adatok és bizonyítékok egyeztetését követően értesítették a miskolci nyomozókat az eredményes elfogásról. A Miskolci Rendőrkapitányság az ügyben szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat átadta az ügyészségnek” – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A rendőrök a szomszédaik

- A fémhulladékok átvételekor odafigyelünk arra, hogy pontosan mit veszünk át, és ha bármi gyanúsat tapasztalunk, szólunk a rendőrségnek. Nekünk ez nagyon egyszerű, mivel a szomszédban van az Ózdi Rendőrkapitányság telephelye – nyilatkozta szerkesztőségünknek Molnár Tamás, az Öko Zug Kft. munkatársa. - Emellett bizonyos fémhulladékok átvétele engedélyhez kötötté válik valószínűleg 2023. július 1-től, amelyről tudomásunk szerint új törvény fog születni. A háztartási hulladékot, járműalkatrészt és az akkumulátorokat biztosan érinteni fogja ez az új szabályozás. A működésünket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendszeresen ellenőrzi. Főként Ózd és környékéről jár hozzánk a lakosság. Az árat kilogrammra és fémtípusnak megfelelően határozzuk meg, de nemesfémet nem veszünk be. Leggyakrabban vashulladékot adnak le nálunk, amiből 1 kilogramm 40 forint, a lemezhulladék pedig 30 forint. Egyébként minden fémnek – alumínium, ólom, réz, sárgaréz - más ára van és a horganynak is. Hétköznapokon 8-tól 16 óráig, szombaton 8-tól délig vagyunk nyitva.

Apró darabok maradtak belőle

Elkérhetik az iratokat

A kamerafelvétel és a vételjegy fontos dokumentumok a rendőrségi eljárás során.

- A három putnoki férfi esetében már eleve át sem vettük a szobordarabokat. Miután elkértük az irataikat, azonnal szóltunk a rendőröknek, hiszen láttuk, hogy mit hoztak be. Nekik csak annyit mondtunk, hogy átjönnek hozzánk a szomszédból, és addig ott tartottuk a tolvajokat. A rendőrség lefoglalta az árut, a bűnelkövetőket pedig elvitték, és elindult a hatósági eljárás. Körülbelül havonta előfordul ilyen visszaélés. A lopásból származó fémhulladék a leggyakoribb, műtárggyal ritkábban próbálkoznak. Rosszabb esetben csak utólag derül ki, hogy lopott fémet hoztak be, ha a tulajdonosa nálunk keresi. Ilyen esetben a rendőrség az adásvétel során készült kamerafelvétel alapján tud elindulni, és lefoglalják a vételjegyet, illetve az eltulajdonított holmikat is. Amennyiben sikerül megtalálni az elkövetőt, akkor a tulajdonos még vissza is kaphatja a tárgyait. Viszont értékesítés után erre már csekély az esély. Magánszemély nem tud vásárolni nálunk, az árut nagykereskedelemnek adjuk tovább – fejtette ki Molnár Tamás.