Essen az eső, fújjon a szél vagy épp hétágra süssön a nap: akkor is zsúfolásig megtelik a miskolci belváros minden hónap első vasárnapján a Régiségvásár idején. Bizonyára így lesz ez ma is. A mindenféle portékák mellett néhány program is várja az érdeklődőket. Például a A Miskolci Csodamalom Bábszínház 2022/2023-as évadának zárórendezvénye, amely négy helyszínen várja a nézőket 9 és 14 óra között. Akár egy kiállítást is megnézetnek az arra járók a MissionArt Galériában, izgalmasnak ígérkezik.

Mint megszokott: változik a villamosközlekedés rendje is, 7.00-15.00 óra között a Tiszai pályaudvar és a Malomszög utca között villamospótló autóbuszok közlekednek.