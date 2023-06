A kohászat hőskorába repítenek vissza az újmassai Massa Múzeum programjai június 24-én, a Múzeumok éjszakája programsorozat alkalmából. (A helyszín: Ómassai út- őskohó) A programok délután 5 órakor kezdődnek, és éjfélig tartanak.

Elsőként öntészeti bemutatót láthatnak a vendégek a Miskolci Egyetem Anyag- és Vegyészmérnöki Karának jóvoltából, majd lesz anyagtudományi, valamint földtudományi játszóház és bemutató is. Az egyetem karai bükki ásványokról és kőzetekről tartanak bemutatót.

Mesterségem címere címmel kovács mesterségbemutatók láthatók majd, amely során a kézi kovácsolás fortélyait ismerheti meg a közönség, valamint a gépi kovácsolás rejtelmeiből is ízelítőt kaphatnak. Tartanak múzeumpedagógiai foglalkozásokat is gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt a Kohászati Gyűjteményben, és azt is megismerhetik az érdeklődők, hogy hogyan készült a világhírű diósgyőri sín: a bemutató helyszíne a Vasverő Hámor lesz.

Mindemellett óránkét tárlatvezetésen vehet részt a közönség a Kohászati Gyűjteményben, este 9 órától pedig felvillannak a Fazola-kohó fényei: a díszkivilágítás egyedi, csak ezen az éjszakán látható majd.

A programok között izgalmasnak ígérkezik a fénymorze is, ami a Skanzenben látható: szentjánosbogarak rajzása az erdő szélén.