Mostantól a gömöri zsákfalu is rendelkezik műfüves sportpályával. A nagyságrendileg húszmillió forintos fejlesztés megvalósítására egy sikeresen lebonyolított Leader pályázat adott lehetőséget, amelyet még két esztendővel ezelőtt nyertek el. A projekt támogatottsága 95 százalékos volt, amit az önkormányzat saját forrásaiból tett teljessé. Hétben eddig volt egy szabadtéri kézilabda pálya volt, de a környéken lévő fák gyökerei alaposan megrongálták a bitumenes küzdőteret. Emellett egy élőfüves futball küzdőtérrel is rendelkeztek, aminek a karbantartása az esős időszakban komoly nehézséget okozott. Éppen ezért most egy szintet léptek, a tó partján ugyanis tovább folytatódott az a tudatos munka, amelyet a faluban néhány évvel ezelőtt kezdtek el.

Hosszabb folyamat

- Ezzel a beruházással kapcsolatban nem volt egyszerű dolgunk, mert a két évvel ezelőtt elfogadott árak már jócskán elrugaszkodtak - avatott be a kivitelezés hátterébe Keszler János, Hét polgármestere. - Végül sikerült mindenben megegyeznünk a kivitelezővel, így elkészülhetett a 40-szer 20 méteres küzdőtér, amit a két alapvonali résznél labdafogó háló szegélyez. Az önkormányzatnak is lesz még feladata, hiszen a tereprendezés mellett mi vállaltuk azt, hogy az oldalvonalak mellett felépítünk egy kerítést, ami az új műfüves rendeltetésszerű használatát segítheti elő.

Minden korosztálynak

Az avató ünnepségen a térség országgyűlési képviselője kiemelte: Hét sokat fejlődött az elmúlt években, valamennyi elkészült beruházás a helyi polgárok életminőségének növelését szolgálja. Riz Gábor hozzátette: bízik benne, hogy valamennyi korosztály sokáig tudja majd használni a most felavatott és átadott pályát, hiszen a testmozgás, az egészséges életmód rendkívül fontos az emberek mindennapjaiban.

Tovább fejlesztik

- Feltett szándékunk, hogy a Héti tónál egy olyan szabadidőközpontot alakítsunk ki, amely valamennyi korosztály számára biztosíthatja a kikapcsolódást - folytatta Keszler János. - Éppen ezért építettünk a faházat, a BorsodChem pedig kontérnervécét biztosított számunkra. Igyekszünk minél inkább komfortossá tenni a területet. Emellett a szalonnasütőt is fenntartjuk, hiszen az is cél, hogy a helyiek minél több közösségi programot tervezzenek a vízpartra. A pályára visszatérve: egyértelműen jó döntés volt végig vinni ezt a projektet, hiszen már most komoly küzdelem van azért, ki menjen fel a műfüvesre. A multifunkcionális küzdőtéren egyébként nem csak futballozni, hanem kézi - és röplabdázni és kosarazni és teniszezni is lehet. A Sajóvölgyi Tájszépítő Egyesület egyébként vásárolt egy kültéri pingpong - és csocsóasztalt, valamint tollaslabda szettet is, így azok is mozoghatnak, akik éppen nem a pályán sportolnak.