Ugye, emlékeznek tavaly ilyentájt, amikor fiatal művészek festettek a volt Szentpáli épületének kerítését? A színes falak egész éven át emlékeztettek azokra a napokra: az első Hangszínhely fesztiválra. A fesztivált az idén is megtartják, ma délután kezdődik. Az alcíme – Színekre hangolva-hangokra színezve – jól megfogalmazza a lényegét: különböző művészeti ágak, főleg a zene és a képzőművészet találkozásáról van szó, célja a közöttük lévő átjárók, a közös vonások, a kapcsolódási pontok megmutatása. A fesztivál három napon át (péntektől-vasárnapig) több helyszínen koncertekkel, kiállításokkal, workshopokkal, családi programokkal várja az érdeklődőket.

Szeretik egymást ezek a társművészetek

Nagy T. Katalin művészettörténész, a fesztivál főszervezője lapunknak elmondta, Kishonthy Zsolté, a MissionArt Galéria társtulajdonosáé az ötlet, hogy legyen Miskolcon is egy ilyen fesztivál, ő pedig örömmel vállalkozott a szervezésre. Miskolc nemrég még a grafika fővárosa volt, egy ilyen rendezvény pedig kicsit előtérbe hozza újra a képzőművészetet: ez is indokolta a döntést.

"Annak külön örülök, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére másodszor is sikerült megrendezni. Kell 2-3 év, mire egy fesztivál gyökeret ereszt", fogalmazott. "Szűk, de izgalmas tartománya ez a kultúrának, és nagyon sok művész van, aki mindkét művészeti ágban alkot, szeretik egymást ezek a társművészetek".

A programok egy része a Csengey-kerthez kötődik, azaz ahhoz az épülethez, aminek kerítését tavaly kifestették a fesztivál részeként. (A kertet, azaz a Csengey Gusztáv utca 10. szám alatti épületet mostanában veheti birtokba a Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium és a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft., ma délután pedig a közönség: itt rendezik meg ma a Gasztroplacc rendezvényt is – a szerk.)

Kerítésfestés - továbbfejlesztve (is)

A Miskolci Galériában ma este fél 7-kor II. Hangszín címmel kiállítás nyílik, ahol nemzetközi alkotók közreműködésével mutatják be műveiket képzőművészek, a művek jó részének témája a hanggal, a zenével függ össze.

A tavalyi megnyitón: Nagy T. Katalin művészettörténész mond beszédet

Fotó: Bujdos Tibor

"A kerítésfestésre pedig mi is szívesen emlékszünk vissza. Az idén kicsit továbbfejlesztjük, és ennek szomorú apropója is van, Kabai Lóránt költő, képzőművész is festett tavaly itt, ám ő azóta tragikus körülmények között elhunyt. Ezért a tavaly kimaradt oszlopok egy részére újabb festményeket festenek a művészek - 35 alkotó részvételével - és Kabai Lórántra emlékezve az irodalom és a képzőművészet is bekapcsolódik a programba: Zemlényi Attila költő segítségével idézetek, szövegek is kerülnek néhány oszlopra.

Nagy T. Katalintól megtudtuk, a Csengey-kerten túl a MissionArt Galériában (ma délután feLugossy László kiállítása nyílik meg ott), a Miskolci Galériában is lesznek programok. Többek között koncertek, így például ma este a Kapuzárási pónik című formáció játszik a galéria udvarán. A ma estét fényfestő előadás zárja a Csengey-kertben.

Táncprodukció és előadások a hangról

Szombaton Gaál József és Dóra Attila performanszára hívta fel a figyelmet a művészettörténész, amely a Miskolci Galéria Kondor-termében lesz. Az ilyenfajta előadások újdonságnak számítanak a fesztivál történetében. Nagy T. Katalin kiemeli Pintér Gergő matematikaprofesszor előadását a hangról, valamint – vasárnap – prof. Palotás Árpád Bence és Németh Ernő előadását Zene mérnöki szemmel címmel a Miskolci Galéria Kondor termében.

Hosszan lehetne még sorolni a programpontokat. Mi egy táncprodukciót emelünk ki: Kocsis Andrea és Lukács Ádám előadását, valamint Kaardiatyan zajzenészét Rabóczky Judit Rita szobrászművész középkori szégyenmaszkjaival a Kondor teremben. Ezeket annak idején nőknek kellett szégyenszemre viselnie büntetésként, ha a közösség például pletykásnak, rosszmájúnak tartotta őket. Az előadás után a maszkok szelfizés céljából felvehetők szembesítvén minket azzal, hogy 500 év elteltével is van dolgunk ezekkel a tulajdonságokkal.

A fesztivál programja: