A mentők naponta száznál is több olyan riasztást kapnak, ahol minden perc, sőt minden másodperc számít, mert újraélesztésre, vagy más életmentő beavatkozásra van szükség. A cím megtalálása még GPS segítségével sem egyszerű, ha hiányzik az utcanévtábla, nincs kint a házszám, a lépcsőház betűjele, vagy az egyéb jelölés. A keresgélés ilyenkor percekig is tarthat, az időveszteség életekbe kerülhet. A Magyar Postával közösen erre a régi, de ma is létező problémára hívjuk fel a figyelmet. Segíts, hogy megtaláljunk, ha baj van ! - hívja fel a figyelmet a szóvivő.