A vármegyei összefogás az egyik legkiválóbb a Fony és Környéke Vadásztársaságnak köszönhetően” – hangoztatta Fejes László, az Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője. A mostani közel 4 millió forintos adománnyal együtt a 11 millió forintot eléri az összeg, amelyet az elmúlt négy évben ajánlottak föl a GYEK-nek.

Hiánypótló eszközök

Három hiánypótló eszközt kapott a kórház, két nagy méretű vizsgálóágyat, illetve egy olyan eszközt, amellyel a gyermekek vizeletelvezető rendszerét lehet vizsgálni. Ezekre volt a legnagyobb szükség most – ezt már dr. Hauser Péter, a GYEK vezető főorvosa ismertette. Dr. Zahuczky Katalin, a Gyermekrehabilitációs Osztály főorvosa pedig hangsúlyozta, hogy már birtokba is vették és kipróbálták az új eszközöket, amelyek abban segítik majd a gyógyító munkát, hogy a nagyobb, mozgásukban korlátozott gyerekeket is meg tudják vizsgálni, kezelni az ágy állíthatóságának és méretének köszönhetően.