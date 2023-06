A Matyó Múzeumban szabadulószoba várta a látogatókat a Múzeumok éjszakáján, akik 2-6 fős csoportokban tehették próbára bátorságukat. Az interaktív társasjátékban, csodás festett bútorok közt kelt életre a matyó hímzés legendája. Emellett Molnár Dániel Nocturne című zongoraestjét is meghallgatták a zenekedvelők, de lehetőség volt kipróbálni az agyagmívességet, volt családi kvíz, mesesarok, és a versekkel színesített kávéházi hangulatot is becsempészték a programok közé a múzeumban.

A Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeumban a látogatók megtekinthették a tematikus kiállításokat, és a régi gépeket. Emellett megismerhették a hazai mezőgazdasági gépgyártás mintapéldányait, valamint arra is lehetőség volt, hogy a múzeum gépeinek beindításának is szemtanúi lehettek azok, akik szombaton ellátogattak a gépgyűjteménybe.

A Takács István Gyűjteményben pedig a neves mezőkövesdi festőművész műhelytitkait idézték fel a Múzeumok Éjszakáján. Az óránként megtartott csoportos tárlatvezetésen a megújult életmű-kiállítás műtárgyrészleteinek felfedezésével bepillantást nyerhettek a látogatók Takács István alkotói módszereibe, valamint a művészi tervezés folyamatába.