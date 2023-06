Az állandó program, a kóstolós, vásárlós, ismerkedős termelői közönségtalálkozó marad a nyékládházi rendezvényen jövő vasárnap is. Ezentúl pedig a strandszezon totális gasztrokínálata mutatkozik be: pizzával, lángossal, kürtőskaláccsal, fagylalttal – ígérik a szerevezők. Debütál A Plázs úszószínpada is, 15 órától a miskolci Allegra Vonósnégyes ikonikus filmzenei válogatással érkezik a stégmedencére. A látogatók közül akik ikonikus filmre utaló beöltözéssel, filmes hangulatot idéző ruhákban érkeznek, azok jutalmat kapnak. Ettől a naptól a tóparti strand már rendes nyári nyitva tartással üzemel. Ezentúl minden hónap második vasárnapján 10-től 14 óráig termelői vasárnapot tartanak mindig valami más kísérő élménnyel.