Egy 16 éves lány újraélesztéséhez kérte tegnap Mezőcsátra a mentők gyors segítségét egy férfi, aki elmondása szerint ugyan látja a történéseket, nem mer közelebb menni – olvasható az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán. Azt is írják, hogy a hívás ezek után ugyan megszakadt, a mentésirányító bajtársuk azonnal több mentőegységet riasztott, köztük a miskolci mentőhelikoptert is.

A mentőerők perceken belül helyszínre értek és a rendőrökkel közösen átfésülték a környéket, ahol senkit sem találtak. Eközben a mentésirányítás is folyamatosan próbálta visszahívni a bejelentőt, aki nem vette fel többé a telefont – írták. Hozzátették: bár a mentők nem feltételezték, hogy ezzel bárki is viccelhet, hamar kiderült, hogy csak rossz tréfáról van szó. Azt is írták, hogy az eset még a helyi lakosság körében is komoly felháborodást váltott ki.