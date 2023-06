Nagyon veszélyes üzem a motorozás, az elmúlt héten is történt halálos baleset a két keréken közlekedők körében hazánkban. A közlekedés veszélyes üzem, bármikor előállhat balesetveszélyes helyzet, nem csak a motorkerékpárral közlekedők körében, hanem az egyéb kétkerekű, gépi meghajtású eszközöknél is, mint amilyen például az elektromos roller. Éppen ezért a megfelelő védőeszközöket használni kellene és persze betartani a kresz szabályokat is.

Ezt igazán jól tudják a rendőrmotorosok, akik gépparkja vármegyénkben két újabb motorral bővült a napokban, amelyeket be is mutattak a vármegyei rendőr-főkapitányságon. Ezekkel a motorokkal fogják például a Bükk szerpentinjein ellenőrizni a két kerékkel közlekedőket.

Ezekről is beszélgettünk Varga János rendőr alezredessel, a vármegyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetőjével. Hallgassa meg!

