Tegnap véget értek az emelt színtű szóbeli érettségik a középiskolások számára. Az emelt szintű szóbeli tételek és témaköröket központilag határozták meg, amelyekhez az Oktatási Hivatal közzétette az aktuális mintatételeket, a középszintű tételeket viszont maguk az iskolák alakították ki. 2022 augusztusában jelent meg a Felvi.hu-n az a táblázat, amely tartalmazza, hogy melyik szakon miből kötelező az emelt szintű érettségi. Ebből megismerhetőek lettek az adott képzési területen az egyetemek által közösen kiválasztott és a felvétel feltételéül meghatározott érettségi vizsgatárgyak és a vizsgák szintje. Fontos dolog, hogy általános követelményként már nem kötelező az emelt szintű érettségi a 2023 szeptemberben induló képzések felvételi eljárásában, ugyanakkor egyes szakokra jelentkezőknek továbbra is kellett ilyen vizsgát tenniük. A középszintű szóbeli vizsgákat június 19. és 30. között tartják.

Jól veszik az akadályokat

Prókai Ákos, a Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum tanulója elmondta a boon.hu-nak, hogy angol nyelvből tett emelt szintű érettségi vizsgát.

„Erre a Bláthy oktatói jól felkészítettek, de a továbbtanulás tekintve még maradok technikusi vizsgát tenni, utána pedig megyek tovább egyetemre” - árulta el. Hozzátette: az érettségivel kapcsolatos tapasztalatai pozitívak voltak, mindenkinek segítettek felkészülni a tanárok, átnéztek mindent. „Gyakoroltunk, emiatt nagyon jól sikerültek a szóbelik” - mondta.

Nagy Máté is hasonló tapasztalatokat osztott meg portálunkkal, ő magyarból emeltezett, de nem szeretné elszólni magát.

„Voltak nehézségek, de összességében az emelt érettségim jól sikerült, most kissé a történelemtől tartok, de szerintem megfelelően fogom venni az akadályokat, mert jó felkészültem, és az írásbelim is jól sikerült”.

Azt is elárulta, hogy ősztől egyetemre szeretne járni, ezért minden elért pont fontos számára.

Több szakon kötelező az emelt szint

Nem határozott meg minimumpontszámot a Miskolci Egyetem a 2023-as és 2024-es felsőoktatási felvételi eljárásokban. Továbbra is kötelező követelmény maradt az emelt szintű érettségi vizsga a jogász osztatlan képzésre, az anglisztika és germanisztika alapképzésekre, illetve az angol és német osztatlan tanári képzésre jelentkezők számára. 2024-től a felvételi eljárás során a szakonként elfogadott érettségi vizsgatárgyak köre és szintje módosult. Valamint egyetemi szinten egységesített intézményipont-kategóriákat vezettek be, az egyes karok esetében pedig speciális intézményi pontkategóriákat is megállapítottak. A továbbtanulás során fontos tudni, hogy melyek a szakok elvárásai szerint összeállított érettségi vizsgatárgyak, tanulmányi pontok számításában választható középiskolai tantárgyak és érettségi vizsga-tárgyak, valamint elérhető marad a plusz pontként figyelembe vehető intézményi pontkategóriák.

Az Oktatási Hivatal adatai szerint az elmúlt hetekben országos szinten több mint 111 ezer diák érettségizett, közülük 74 ezren végzős középiskolások, akik együttesen 342 785 vizsgát tettek. Ennek a számnak azonban csak egy részét képezik az emelt szintű érettségik. Akik középfokú vizsgát tesznek, azokra még vár néhány nap izgulás a jövő héttől kezdődően, a vizsgák pontos dátuma iskolafüggő.

Minden vizsgarészen van minimum

Szinte már minden diák megtudta, hogy hány pontot szereztek az írásbelivel, de legkésőbb mindenki megtudja még a szóbeli előtt. Alapszabály, hogy minden vizsgarészen legalább 12 százalékot kell elérnie a diáknak ahhoz, hogy átmenjen az érettségin – írásban és szóban is. Ha valamelyik vizsgarészből nem érik el a 12 százalékot, a többi vizsgarész eredményétől függetlenül az érettségire elégtelent kapnak a diákok. Ha viszont megvan a legalább 12 százalék, javíthatnak szóban – ez alól kivétel a matek, hiszen ott középszinten alapvetően nem kell szóbelizni.