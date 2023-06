Ma tartották a vármegyenapot a vármegyeháza dísztermében. Bánné dr. Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke köszöntőjében hangsúlyozta, „ez a nap az összetartozásról szól, de ez sok feladatot is ró ránk, mert sokat kell ahhoz dolgozni, hogy megteremtsük az egységet, sokat kell dolgozni a területfejlesztéstől kezdve, a turizmus és a kultúra területén át a gazdaságfejlesztésig”- mondta. Majd felidézte, hogy „az első vármegyenapot 2014-ben rendezték meg, és az is az összetartozás érzését hivatott erősíteni, és azon keresztül megmutatni azt a munkát, ami emögött van, és elismerni azokat az embereket, akik ezt a munkát végzik” - hangsúlyozta.

Elmondta, „1703. június 16-án II. Rákóczi Ferenc zászlót bontott, és elkezdődött a szabadságharc. A több mint 300 évvel ezelőtti esemény ezer szállal kötődik a vármegyéhez. Emiatt, valamint a fejedelem előtti tisztelet miatt tartjuk ilyenkor a vármegyenapot, az ehhez a dátumhoz legközelebb eső napon” – magyarázta Bánné dr. Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke. Majd hozzátette, hogy ilyenkor díjazzák azokat a személyeket is, akik hozzájárulnak a vármegye sikereihez és tevékenységükkel hatással vannak az egész vármegyére vagy azon túl is. „Azért dolgozunk minden nap, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén fejlődjön, hogy vármegyénk egy olyan hely legyen, ahol jó élni”- nyomatékosította a közgyűlés elnöke.

A megnyitó után a díjak átadása következett:

- Példakép díjat kapott, Galamb Alex, a Sütni Jó! Alapítvány létrehozója

- B.-A.-Z. Vármegye Civil Közösségeiért Díjat a sátoraljaújhelyi Holdfény Mazsorett Csoport kapta

- 9. Kincseink-Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Értékdíj

Egészség és életmód szakterületi kategóriában a Hagyományos kecsketartás és kecsketej felhasználás minőségi szappanként – „Gidatitok” értéket díjazta

Épített környezet szakterületi kategória díjazott értéke, a Gönci Szűz Mária Kolostor,

Kulturális örökség szakterületi kategóriában 4 értéket díjazott a Bizottság:

a Szádvárért Baráti Kör és Szögliget Község Önkormányzata kapta,

a Cigándi Keménycsárdás,

Márai Sándor munkássága,

A Művelődés Háza Kamarakórusa, Sárospatak

-A Természeti környezet szakterületi kategória díjazottja: a Miskolci Állatkert és Kultúrpark –

közismert nevén „Vadaspark” Elnöki elismerő oklevelet vehetett át:

Kiss Andrea pedagógus

Sebes Richárd, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán angol-történelem szakos hallgató

Díjazott településvezetők:

Hermánné Dienes Piroska, Szuhogy polgármestere

Horváth Jánosné, Parasznya polgármestere.

Milinki László, Karcsa polgármestere.

Siposné Horváth Anita, Mezőcsát polgármestere.

Szabóné Tóth Julianna Judit, Boldva polgármestere.

Tóth József, Halmaj polgármestere.

dr. Üveges István, Arnót polgármestere.

A díjazás után az ünnepség a vármegyeháza udvarán folytatódott.