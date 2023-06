Egy új szobor - egy kohászé - is áll most már a hajdani Vasas művelődési ház előtt, írtuk néhány hete. A szobor az LKM vendégház parkjából költözött át a volt művház elé.

– Korábban mindenki úgy tudta, hogy a park közterület, de nem az. Valamikor a kohászat telke volt, ma magánkézben van. A telken található szobrok azonban a városéi, ezért mindegyiket el kell hoznunk onnan - nyilatkozta nemrégiben lapunknak Szunyogh László, Miskolc főépítésze. Az is kiderült, hogy az említett kohászati vendégház parkjában áll még egy Egressy Gábor-szobor is, ám azt nem olyan egyszerű elhozni, "sok az akadály, de dolgozunk rajta", mondta akkor a főépítész.

A hajdani LKM vendégház valamikor igen impozáns volt, ott szálltak meg a gyárba érkező „fontos” vendégek. Gondoltuk, megnézzük az épületet is, a parkját is, ha már így szóba került. A hatalmasra nőtt fák alkotta parkban megtaláljuk az említett Egressy-szobrot, egyedül árválkodik, várja, hogy rendeződjön a sorsa. Az épület mellett egy iskola, úgy tudjuk, ott valamikor cukrászda üzemelt.

Jó lenne bemenni...

A házon látszik, jobb időket látott, itt-ott hámlik a vakolat. A homlokzatán pedig felirat: ELADÓ. Hívjuk az alatta lévő telefonszámot, nem veszi fel senki. Pedig jó lenne bemenni, körülnézni, és érdekelne minket a sorsa is: jó lenne, ha valaki elmesélné, milyen volt az élet a falak között.

Az interneten aztán rövid idő alatt megtaláljuk a hirdetést. 399 millió forintba kóstálna az épület, a 8341 négyzetméterből bő 2500 négyzetméter maga a ház alapterülete. (A hirdetés mézesmadzagot is bevet: 156 100 forint/négyzetméter az ingatlan ára, ami így akár jó vételnek is tűnhet. Azt viszont nem tudjuk, mások is így gondolják-e, azaz mióta hirdetik.)

A bejegyzés szerint az épület szerkezeti állapota kifogástalan, esztétikai és műszaki felújítást ugyan igényel, de ennek ellenére - ők is így fogalmaznak - még napjainkban is impozáns épület.