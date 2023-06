Dankó Dénes Sátoraljaújhely alpolgármestere a tervekről szólva úgy nyilatkozott: hónapok óta zajlik az egyeztetés a két város között, keresték azt a lehetőséget, amely eredményeként a tőketerebesi Andrássy Mauzóleum meg tudna újulni. Mint ismert, az ottani Andrássy-kastély kertjében található emlékhelyen nyugszik gróf Andrássy Gyula, a Magyar Királyság egykori miniszterelnöke, az Osztrák-Magyar Monarchia kiegyezés utáni közös külügyminisztere, akit eredetileg számos tevékenysége között Sátoraljaújhelyhez, egyebek mellett ő volt Zemplén vármegye követe az országgyűlésben, de iskolái egy részét is Újhelyben végezte.

Dankó Dénes kiemelte: megjelent egy úgynevezett interreg pályázati felhívás, erre szeretnének közösen pályázni. A konzorcium vezetője Sátoraljaújhely lenne és az újhelyi projektelem a helyi köztemetőt érintené. Az alpolgármester hozzátette: a temetőben számos olyan kripta található, amelyek jeles helyi és vármegyei szinten is nagy tiszteletnek örvendő személyiségek nyughelyeként szolgálnak, de mivel egy jelentős hányaduknak már nincs élő hozzátartozója, egy részük leromlott állapotban van. Ezeknek a nyughelyeknek a felújítása lenne az újhelyi önkormányzat célja, valamint a hozzájuk vezető utakat is rendbe tennék. A projekt tőketerebesi elemeként pedig felújítanák az Andrássy Mauzóleumot, amelynek az egyik legfontosabb célja a statikailag meglehetősen rossz állapotú pince födémének megerősítése, valamint a tervek tartalmaznak egy kisebb környezetrendezést a mauzóleum körül is – közölte Dankó Dénes.

Az Andrássy síremlék

Fotó: Bódisz Attila

Az alpolgármester megemlítette: ezen kívül lenne egy másik közös pályázata is a két városnak, ami egy zöld infrastruktúra fejlesztést takar. Ebben Tőketerebes lenne a konzorcium vezetője, Sátoraljaújhely pedig a partner. Ez zöldfelületek felújítását jelentené. Sátoraljaújhelyen a Hősök-tere újulna meg a szintén határon átnyúló pályázat segítségével. Tőketerebesen pedig az Andrássy Múzeumot körbevő parkban szeretnének egy speciális kertészeti beavatkozást végrehajtani, a fák állapotfelmérését elkészíteni, valamint egy kis francia kert felújításán is gondolkodnak tőketerebesi partnereik – emelte ki az alpolgármester.