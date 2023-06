„Csak a kezemet figyeljétek”- ez is lehetett volna Szappanos Ádám bűvész - szerdájának a címe, amivel hétről hétre elkápráztatja lelkes közönségét a miskolci Pontközpontban. A házigazda ezúttal azt kérte, mindenki vigyen magával dobókockát és egy pakli kártyát, hogy elsajátíthassa a trükköket, hiszen Ádám azt is vállalja, hogy a bemutatott trükköket meg is tanítja a jelenlévőknek.



A fiatal bűvész karácsonyi ajándékként kapott évekkel ezelőtt egy bűvészdobozt, amiből megtanulta legelső mutatványait. Küldetése azóta, hogy előadásaival kizökkentse az embereket a szürke hétköznapokból, és meglepődést, gyermeki rácsodálkozást, mosolyt csaljon az arcokra a varázslat és humor eszközeivel. Elmondása szerint most költözött Borsod vármegyébe Békésből, és ott már rendszeres fellépései, 100-500 fős közönséget vonzottak.

A bűvészet olyan élményt ad, ami a felnőtteknél kezd elhalványodni. Ez a gyermeki rácsodálkozás, amikor valamiről nem tudjuk, hogy hogyan történik, a bűvészet ezt adja szerintem vissza. Amikor a meglepődést és a mosolyt látom az emberek arcán, annál jobb visszaigazolás nekem nem kell. Ez az ami motivál

– vallja.

Ádám a szemfényvesztés miatt egy trükköt csak egyszer mutat be. Másodjára az ember már tudja, hogy mire számítson, és jobban megfigyeli a mozdulatokat, és lelepleződhet a titok – mondja. A bűvészkedéshez szerinte jó kézügyesség és a jó memória sem árt. Ő általában hétköznapi tárgyakkal bűvészkedik, aminek az egyik oka, hogy az embereknek ezek a tárgyak ismerősek, például egy ceruza vagy öngyújtó vagy pénz, dobókocka, ami ugyancsak fokozza hitelességét. „De színpadi műsoraimban kötéllel is szoktam bűvészkedni vagy színes kendőkkel, változatos a paletta” – sorolta. Ahogy meséli, egy trükk felépítésének pontos koreográfiája, szerkezete van. „Két részre lehet osztani a mutatványt, van a külseje, amit mindenki lát, ami az emberek szeme előtt zajlik, a másik belső rész viszont csak a bűvészre tartozik, ezek azok az apró fogások, félmondatok, elterelések, elhallgatások, amelyek a trükk sikeréhez vezetnek. Ez mozgatja a produkciót. Erről a nézőknek semmi fogalma nincsen” – avat be a bűvész.

Ellentmond eddigi tudásunknak

A produkció másik fontos tulajdonsága, hogy teljesen ellentmond az eddigi tudásunknak vagy a fizika törvényszerűségeinek. Ehhez persze hozzájárul az is, a nézők közül választ maga mellé, lelkes segítőket a produkcióhoz. A mutatványokat viszont jól be kell gyakorolni, ami egy hosszabb folyamat, „magát a mutatványt egyszerű elsajátítani, de hogy az olyan köntösbe kerüljön a nézők elé, hogy maga se higgyen a szemének, az hosszadalmas és alaposan megkoreografált mozdulatok sokasága és sok idő. Több hónap is lehet, hogy az a mutatvány lebukásbiztos legyen” – mondta Szappanos Ádám. Majd hozzátette, a legtöbb mutatvány során fel vagyunk készülve, néhány esetleges bakira is, „de ha vannak olyan esetek, amikor elkerülhetetlen, akkor vállalni kell, hogy a mutatvány még gyakorló fázisban van. De minél többször csinálja az ember, annál jobban látja, hogy hol lehetnek a veszélyes pontok és azokat igyekszik is elkerülni” – avat be a bűvész.

Szappanos Ádám számára ez hobbi és hivatás is egyben, mert egyre gyakrabban kap felkérést már, és saját bevallása szerint szereti szórakoztatni az embereket. Mint mondta, a közönség általában meglepődik, és meg akarja érteni a mutatványokat, különösen a felnőttek, mert a kicsik még hisznek a varázslatban. Az alapmutatványokat meg is mutatja a bűvész-szerdán a Programpontban és beavatja az embereket a bűvészek varázslatos világába.