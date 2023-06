Habár korábban még tüntetést is szervezett a Momentum azon címszó alatt, hogy az edelényi kastélyt megmentsék, most mégis ők akadályozták volna annak újranyitását. „A Momentum megakadályozná az edelényi kastély megmentését” – írta bejegyzésében Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke. Azt is írta: hiába szeretné a közgyűlés meghozni a kastély átvételéről, és ezzel együtt megmentéséről szóló előterjesztést, nem hajlandóak kimenni a zárt ülésről, ezzel akadályozzák a közfeladatot ellátó képviselők jogszerű munkáját. „Ezzel nem csak a műemlékvédelmi épület további sorsát, de az ott dolgozó munkavállalók és ezzel együtt a térség, vármegyénk további sorsát is veszélyeztetik” – húzta alá az elnök. A hírre portálunk munkatársa is a helyszínre érkezett, és nem sokkal később rendőrök érkeztek a zárt ülés helyszínére, ahol a Jobbikból átigazolt, most már momentumos színekben politizáló Stummer Jánost és Bedő Dávidot, a Momentum országgyűlési képviselőjét igazoltatták. A politikusok elismerték, hogy megzavarták a zárt ülés rendjét. Tettüket azzal indokolták, mert szerintük: „ingyen és bérmentve szeretnék kormányközeli üzleti köröknek átjátszani a kastélyokat”. A politikusok azt sérelmezték, hogy a javaslatot nem nyilvános ülésen tárgyalták. Az intézkedés végén Stummer János ellen szabálysértési feljelentést tett a rendőrség, aki tudomásul vette azt, és elhagyták a vármegyeháza épületét.

