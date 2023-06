A vármegye mind a hét kijelölt természetes fürdőhelye fürdőzésre alkalmas és három - Mango Beach – Mályi, RealXtreme Víziparadicsom Muhiban, Vadna Park Üdülőközpont - kiváló minősítést kapott a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának megállapítása szerint. A vármegyénkben található természetes fürdőhelyeken csak a kijelölt szakaszon, valamint csak az engedéllyel rendelkező vízben szabad fürdőzni: az Arlói-tóban, a Mályi-tó két strandján, a Muhi-tóban, a nyékládházi és tiszabábolnai strandon, valamint a Vadnai-tavon. A szakemberek ellenőrzik a víz minőségét, a pihenőhely nagyságát, tisztaságát, rendezettségét, parkosítását, az öltözőhelyek és illemhelyek állapotát, továbbá az egészségügyi ellátás előírt feltételeinek biztosítását – olvasható a kormányhivatal honlapján.

Vadna az első ötben

A Vadnai-tó országos szinten is kiemelkedik tiszta vizével.

- Az ország öt legjobb vízminőségű tava között van a Vadnai-tó, amelyet több nagy vízhozamú forrás táplál, ezért annyira tiszta a vize, hogy az átlagosan 9 méter mély tóban 5 méter mélyre le lehet látni. A Sajónak és a Bán-pataknak köszönhetően a teljes tó vize évente lecserélődik – mondta Szatmári Gergő, a Vadna Park Üdülőközpont tulajdonosa. - Az időjárás nem nagyon kedvez az idei szezonnyitásnak, de reménykedünk benne, hogy jövő héten már ki tudunk nyitni, és egészen szeptember 15-ig tervezzük, hogy nyitva tartunk majd. A vizünk egyébként már most is 23 Celsius fokos. Az idei késői indulás miatt volt időnk foglalkozni állagmegóvással, parkosítással is. A tavalyi évhez képest strandröplabda pályával bővültünk. A vízi sporteszközök közül pedig windsurf-öt és SUP-ot lehet nálunk bérelni. Sok mindent felújítottunk, többek között a rendezvényközpontunkat. Két hetente zenés, táncos rendezvényeket tartunk majd, és teljesen új környezetben várjuk a szórakozni vágyókat. A kutyás strandunk pedig továbbra is lehetőséget biztosít a kedvencekkel közös pihenésre. A 26-as út mellett frekventált helyen vagyunk. Szállóvendégeink az ország másik végéből is jönnek, például Győrből, Kőszegről és Szombathelyről, sőt még Szlovákiából is. A napi strandolók között pedig egriek és sátoraljaújhelyiek is előfordulnak.

Idén is autóshow Muhiban

A muhi strand is jó természetes adottságainak köszönheti, hogy több éve kiváló minősítést kap.

- A Muhi-tó annyira tiszta, hogy több méterre le lehet látni az aljára, hiszen ez egy 12-15 méteres átlagmélységgel rendelkező bányató. Valószínű az egész évben használt jet-Ski pálya, ahol fánkozni és SUP-olni is lehet, oxigénnel telíti a vizet, ami szintén hozzájárulhat ehhez – osztotta meg Kerek Péter, a RealXtreme Víziparadicsom üzemeltetője. - Nálunk június 1-gyel elindult a szezon, de a hűvös időjárás miatt még várjuk a vendégeket. A strandfoci és strandröplabda lehetőségek adottak. Viszont változott a gasztro kínálatunk, és még most telepítjük az új büféegységeket. Kisebb rendezvényeket is szoktunk szervezni. Emellett idén is megrendezzük nagy szabású népszerű autóshow-nkat július 21-től 23-ig, amikor ezer-kétezer ember is megfordul nálunk. Az ország minden szegletéből járnak hozzánk. Egy meleg nyári napon, akár ötszáz strandoló is lehet.

Újításokkal készül Mályi

Mályiban új üzemeltetővel kezdi meg első szezonját a szintén kiváló minősítést szerző Mango Beach.

- A Mályi-tó alapvetően nagyon jó vízminőséggel rendelkezik, amivel nekünk nem volt külön feladatunk, hiszen természetes jelenség. A kiváló minősítést persze kiragasztjuk a bejárathoz, hogy mindenki számára látható legyen – árulta el Lipták Ádám, a Mango Beach új üzemeltetője, akit a Rockwell Klub Miskolc üzemvezetőjeként ismerhetnek az olvasók. - Egy új homokos parttal és stéggel készülünk. Négy-ötféle sporteszközt, például SUP-ot kenut és kajakot, lehet majd bérelni nálunk. Konténerek érkeznek a területre, 40 ingyenes parkolóhelyet alakítunk ki, és a vendéglátás is átalakul. Új strandbútorokkal, növényzettel egészen exkluzív környezetet teremtünk. A szolgáltatásainkat pedig egy kicsit a prémium irányába fogjuk elvinni, de összességében nem hiszem, hogy drágább lesz a strand, mint a korábbi üzemeltetővel. Grillteraszt nyitunk, szolgálunk majd fel koktélokat, és üzemel a megszokott Fly Büfé is, amely éppen átalakításon esik át. Jövő hét pénteken nyitunk egy éjszakai táncos rendezvénnyel, de a későbbiekben tervezünk még helyieknek és családoknak szóló színvonalas programokat is.

Tiszták a magyar tavak

Az üzemeltetők által megbízott laboratóriumok a fürdővizeket a fürdési idény megkezdése előtt, majd a szezon ideje alatt havonta mintázzák. A mintákban szennyvíz eredetű szennyezést jelző baktériumok - E. coli és Enterococcus - számát vizsgálják – írja weboldalán a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK). - Attól függően, hogy ezek a vizsgált baktériumok milyen mennyiségben vannak jelen, az adott vízminta a „megfelelő” vagy a „nem megfelelő” kategóriába sorolható. Az éves értékelés a legutolsó négy fürdési idény összesített eredményei alapján, statisztikai módszerrel állapítható meg, és ez alapján a fürdővizek: „kiváló”, „jó”, „tűrhető”, vagy „kifogásolt” minősítést kaphatnak. Amennyiben nincs kellő számú minta a fürdővíz „nem besorolható” minősítéssel illetik. Az Európai Unió értékelési rendszere alapján a hazai szabadvízi fürdőhelyek 94 százaléka kapott jó vagy kiváló besorolást. Az ország fürdővízminőség térképe, itt tekinthető meg.