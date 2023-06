A tervek között említette 20 új oktató felvételét is, akikkel szemben követelmény, hogy akkreditációjukat az egyetemnek adja (mivel a törvény szerint egy oktató csakis egy intézményhez kötődhet akkreditációs szempontból – a szerk.), jól beszél angolul és a térség valamelyik településére költözik. A rektor megemlítette azt is: hamarosan végre elkezdődhet a főépület felújítása is, amelyet további beruházások követhetnek.