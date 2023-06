– A szűk völgy felől érkezik a támadás, a leggyengébb pontunkon – mondta ökölbe szorított kézzel a király. – Hát persze, Garadna mindent megtudott, rátapintott a leggyengébb pontunkra.

Koran maga vezette csapatait Garadna ellen. Kétszeres túlerőben volt Anartum serege. Mielőtt az uralkodó elbúcsúzott családjától, elmondta nekik, mi a teendő abban az esetben, ha nem jönne vissza többet. Erre gondolni sem mertek. Fel képtelen volt magára hagyni apját. A sereg után lopózott, és férfiruhában velük tartott a csatába. A Magas erdő alatt volt egy csoda szép völgy egy kis tóval. Itt került sor a véres ütközetre. Koran és Garadna is igazi vezérként, hősként harcolt, mindketten seregük élén verekedtek. A győzelem már-már Garadnáé volt. A támadók vezére közelről látta Korant, éppen megadásra akarta szólítani övéit, hogy ne folyjon több vér a csata során. Ekkor egy alacsony termetű, ügyes vitéz ugrott az anartumi hadvezér elé, akivel hosszan küzdöttek. Nehezen boldogult vele Garadna, egy óvatlan pillanatban ellenfele még a sisakját is leütötte. A harcos, amikor meglátta a herceg arcát, egészen megdermedt, ezt használta ki a hadvezér, és egy halálos sebet ejtett a cotinumin. Mielőtt a királyhoz lépett volna, még egyszer visszanézett ellenfelére, akinek páncélja alól egy arany nyaklánc bukott elő, melyen az ismerős szarvas volt látható. De hiszen ezt a nyakláncot ő adta Felnek! Nem, ez nem lehet igaz! Garadna eldobta kardját, és a lány mellé térdelt. Lassan levette a sisakját. Előtűnt Fel tűzvörös haja és a zöld szemei, melyekben már alig volt élet.

– Szerelmem – suttogta Garadna. – Te mit keresel itt?

– Védtem a hazámat és apámat – mondta Fel. – Örülök, hogy téged is láthattalak utoljára... – még egyszer megjelent a lány arcán a jól ismert mosoly. – Légy nagyon boldog, mindig szeretni foglak... – azzal lassan lehunyta tengerzöld szemét a hercegnő. Garadna nem tudta elviselni szerelme elvesztését, a szíve szó szerint megszakadt érte. Fel testére bukva elérte őt is a szörnyű halál. A csata abbamaradt, minden harcos a két fiatal köré gyűlt. Még az égiek is nagyon elszomorodtak ezen a napon, hiszen sűrű cseppekben elkezdett esni az eső a csata színhelyén. Szegény Koran is csaknem megtébolyodott, amikor látta, hogy egyetlen leánya halva fekszik a sárban...