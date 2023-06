Az elmúlt időszakban a Magyar Közút kezelésében 288 országos út tudott megújulni közel 1000 kilométer hosszban, ezentúl 89 mellékút tudott megújulni több mint 160 kilométer hosszban összesen mintegy 37 milliárd forint értékben. A 2010-et megelőző időszakból jelentős lemaradás volt az infrastruktúra fejlesztését illetően, de az elmúlt 12 évben sikerült oda eljutni, hogy a 25 vármegyei jogú városból 20 rendelkezik közvetlen kétszer-két sávos gyorsforgalmi út összeköttetéssel és a magyar lakosság közel 90 százaléka 30 percen belül el tudja érni ezeket – fogalmazta meg Nagy Bálint.

Csöbör Katalin, országgyűlési képviselő elmondta: Megígértem és meg is csináltuk, örömteli hír, hogy befejeződött a Kisfaludy út felújítása. Ezzel lezártunk egy nagy projektet, az Y-híd megvalósításának projektjét ahol Martinkertváros, de Miskolc városának is egy soha nem látott mértékű útfejlesztéséről van szó, ami három évvel ezelőtt kezdődött és sokáig tartott, ezért szeretném megköszönni az itt lakók türelmét, megértését – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő. Megköszönte a résztvevő cégek munkáját, hogy mindent határidőre meg tudtak valósítani, annak ellenére hogy az eredeti tervekben nem szereplő, lakossági igényeket kielégítő bővítéseket is elvégezték. A kormányt is köszönet illeti, hogy biztosította az ezekhez szükséges pluszforrásokat – mutatott rá Csöbör Katalin.

Mikesz Csaba a Magyar Közút Nonprofit Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese tájékoztatott róla, hogy az útfelújítások jelentős részét hazai forrásból végzik a TOP-os program a négy és ötszámjegyű utak esetében nyújt segítséget. Több sikeres pályázatuk is volt, első évben 67 milliárd forintból országosan több mint 560 kilométer úthálózatot újítottak fel – tudtuk meg. A megyében 3.3 milliárd pályázati pénzhez jutottak hozzá ahol több mint 21 kilométernyi útfelújítást kezdtek meg 13 szakaszon, melyből 8 szakaszt tavaly befejeztek, 5 szakasz pedig folyamatban van – összegezte a szakember.