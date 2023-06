Az autentikus helyszín eleve megalapozta a hangulatát a főzőversennyel, lovaskocsizással, gyermek programokkal, pincefocival, veterán autók felvonulásával, latin tánccal és muzsikával egybekötött családias napnak. Amikor a szerkesztőségünk tagjai megérkeztek, már javában fortyogtak a bográcsokban a jó illatú ételek.

- A Nagyavasi pikniket az alsó pincesoron találtuk ki az itt tevékenykedő remek közösséggel, saját erőből valósítottuk meg a programokat. Ez a pincetulajdonosok és barátaik által összehozott rendezvény, ami egy hónap alatt összeállt. Ők és a családtagjaink a szponzoraink is. Vannak, akik ingyen lépnek fel, mint például az Ildi Rider zenekar, hiszen az énekes, Árvai Ildikó a sógornőm, vagy ajándéktárgyakat adtak. Ezzel fogjuk jutalmazni a főzőverseny és a vetélkedő győzteseit. Nem titkolt célunk, hogy az itt megforduló emberek később akár pincetulajdonossá is váljanak – számolt be Halász Ágnes szervező. A főzőversenyre nyolc csapat nevezett be, tudtuk meg, és csoda dolgokat főztek. Készült pincegulyás, alsó sori tányéros, palócleves, kakashere pörkölt, pásztortarhonya és még sok más finomság. - A zsűribe neves szakácsokat hívtunk. Az elnökük Müller Dávid, aki Jamie Olivernél tanult Angliában.

A gyerekek eközben lovasszekérrel járták körbe a hegyet, majd bekapcsolódhattak a Száz macska című mese kreatív feldolgozásába. Rajzoltak és síkbábot készítettek hozzá. Az egyik, 70 méter hosszú 40 méter széles pincében pedig pincefocit tartottak. A Margit pincétől indult és a Középső sor Bokályos pincéjéig haladt a Mesélő borút, a Szávitri Alapítvány felajánlásával. Ennek keretében meséket mondtak öt pincében zenei kísérettel. Nagyavasi életutak címmel hét pincében az Avason élt híres embereket mutatta be Kapusi Krisztián történész, az Észak-Keleti Átjáró Egyesület részéről pedig vetélkedőt is rendeztek. Egy táncos pár, Enikő és Sándor latin-amerikai táncokat tanított és táncbemutatót tartott. Fellépett a Tiszta kosz nevű alternatív zenekar is, este pedig az Ildi Rider játszik a Bodnár pincében.

