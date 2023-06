Több mint 400 részt vevő intézmény közel 2000 programja egyetlen éjszakába sűrítve: Szent Iván éjjelén kinyílnak Magyarország múzeumai. Az idei rendezvény hívószava a „Rendben vagyunk a Múzeumok Éjszakáján is!". A rendezvény honlapján ezt így magyarázzák: bár a trendek váltakoznak, újabb és újabb hullámok követik egymást, mégis van, ami örök. Az idei Múzeumok Éjszakáján az időtlen és változó trendek kerülnek a középpontba, hogy bemutassák, a különböző hatások hogyan befolyásolták a magyar kultúrát, miként hatottak a későbbi korokra vagy éppen tűntek el majdnem nyomtalanul.

Megyénk múzeumainak jó része is programokkal készül, a legtöbb helyen kora délutántól 11-ig, éjfélig várják az érdeklődőket. Külön érdekesség, hogy ez alkalommal a MÁV is csatlakozott, Miskolcon például a Miskolc-Tiszai pályaudvar vonatközlekedése tekinthető meg. Bemutatják az 1966-ban átadott D55 típusú biztosítóberendezést, valamint egy speciális pályavasúti járműbemutató keretében a látogatók megismerkedhetnek a Lencse univerzális darus vasúti munkagéppel és az Unimog speciális közúti-vasúti "kétéltű" járművel. Az MVK Zrt. is programokkal készült, telephelyükön több szórakoztató rendezvényen vehetünk részt szombaton, azaz ma este.