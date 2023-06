Az LKM (vagy más szóval DAM) vendégház impozáns, bár itt-ott omlik a vakolat, ráfér a felújítás. Korábban – a kohászat virágkorában – ott szálltak meg a gyárba érkező illusztris vendégek. Írtuk a napokban, hogy megtaláltuk a hirdetést: az épület eladó. Eszerint az épület szerkezeti állapota kifogástalan, bár esztétikai és műszaki felújítást igényel. Található az ingatlanban bálterem, tárgyaló, társalgó, saját konyha és étterem, belső erkély, valamint egy, a belső udvarban kialakított közösségi tér, saját szökőkúttal. Esztétikai és kényelmi funkciókban is bővelkedett az épület, így ma is megtalálhatóak a márványburkolatok, a homlokzati szobrok, illetve lift is (jelenleg lezárva)". Az eladók szerint az épület kifejezetten alkalmas arra, hogy akár idősek otthonaként, hotelként vagy munkásszállóként funkcionáljon, de akár oktatási intézmény, szociális ellátó hely, kiállítóterem is kialakítható lehetne az ingatlanban.