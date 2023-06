Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata Szent Erzsébet Díja kitüntetést adományozott dr. Hardonyi András részére.

Dr. Hardonyi András tősgyökeres diósgyőri család gyermekeként született, anyai nagymamája községi bába volt, ami szerepet játszott későbbi pályaválasztásában.

A középiskola elvégzése után maximális pontszámmal került be a Szegedi Orvostudományi Egyetemre.

Szeged nemcsak diplomát adott, hanem élete párját is: Ampovits Mariann gyógypedagógus-logopédus személyében, akivel 1971-ben házasságot kötött.

Dr. Hardonyi András 1972-ben szerzett orvosi diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. Pályafutását Miskolcon kezdte, a Vasgyári Kórház szülészeti-nőgyógyászati osztályán orvosgyakornokként és a ranglétra valamennyi fokát végigjárva jutott el az osztályvezető-főorvosi címig.

1988-ban pályázat útján a Semmelweis-kórház szülészeti­nőgyógyászati osztályára került osztályvezető főorvosnak. Orvosi pályafutása során sok komplikált esetet megoldott a legbonyolultabb műtétekig.

Dr. Hardonyi András két új szakterületen igyekezett előre lépni: a nőgyógyászati endoszkópia és a szülési fájdalomcsillapítás terén. 1976-ban szülész-nőgyógyász szakvizsgát tett, tíz évvel később az aneszteziológia és intenzív terápia szakorvosa lett.

Nagy forgalmú osztályán nagyon jól felkészült szakembergárdával dolgozott együtt, kollégáival évente 10-15 tudományos fórumon számoltak be a kórházi körülmények között végezhető tudományos kutatások eredményeiről.

Tudományos tevékenysége mellett közéleti és oktatói tevékenysége is példaértékű.

A Miskolci Semmelweis Kórház oktatókórházként a kezdetek óta bekapcsolódott a rezidensképzésbe, tutorként való részvétele az oktatásban, a szakorvos-továbbképzésben példamutató.

2003-ban kimagasló szakmai munkájával kiérdemelte a Virginia Apgar díjat, amelyet olyan orvosok kapnak, akik kiemelkedő tevékenységükkel előmozdították a szülészet fejlődését.

Szakmai és közéleti tevékenységének fontos állomásaként társelnöke volt szülészeti és aneszteziológia társaságnak, szekcióvezetőségi tagja a Magyar Nőorvos Társaságnak, valamint több cikluson keresztül volt önkormányzati képviselő és Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Egészségügyi Bizottságának 8 éven át elnöke.

Dr. Hardonyi András magas színvonalú szakmai munkájáért, hosszú időn át végzett áldozatos közéleti tevékenységéért 2011-ben megkapta Miskolc város Nívó-díját.

Aktív szakmai pályafutása kora miatt már lezárult, ám eddigi életútja alapján méltó a Szent Erzsébet díj vármegyei kitüntetésre.

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata Szent Erzsébet Díja kitüntetést adományozott Rigeti Rita részére.

Rigeti Rita közel negyven éve, 1984-től dolgozik az egészségügyben.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat II. Rákóczi Ferenc Kórház Sebészeti Osztályán kezdte pályafutását ápolóként. 1987-től a központi műtőben dolgozott, műtői szakasszisztensként.

Ambiciózus, határozott jelleme, kitartása végigkíséri pályáját.

2002-től a Központi Sterilizálóban látott el vezetői feladatokat.

2007-től 2011-ig a szikszói Kórház ápolási igazgatója volt.

2011-től, a kórházi integrációt követően, a Rehabilitációs Osztály főnővére és a szikszói Tagkórház Ápolási Igazgatóhelyettese.

Az egészségügyi pálya iránti szeretete megmutatkozik vezetői feladatainak ellátása során.

A szikszói tagkórház ápolásszakmai irányítását végzi rátermettsége és szervezőkészsége segítségével.

Munkatársai felnéznek rá, problémamegoldó készsége és a kórház iránti elkötelezettsége példaértékű.

Az intézeti feladatok mellett az érdekképviseleti szervek munkájában is aktívan részt vesz.

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Helyi Szervezetének alapító tagja, a Helyi Szervezet alelnöke.

A Magyar Ápolási Egyesület és a Magyar Ápolási Igazgatók Egyesületének aktív tagja. Határozott természete segíti őt abban, hogy a mindennapi problémák megoldását gördülékenyen végezze.

Magas szakmai színvonalon, a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen és a betegek maximális tisztelete mellett végzi a rábízott szervezési és szakmai feladatokat.

A munkatársakkal, a betegekkel, a társintézményekkel is jó kapcsolatot kialakítva végzi munkáját immár 39 éve.

Proaktivitását, problémamegoldó képességét, gyors reagálását felettesei is elismerik.

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata Kossuth Zsuzsanna Díjat adományozott Barta Pálné részére.

Barta Pálné 1973-tól a Diósgyőri Gépgyár szerencsi egységénél, üzemgazdasági csoportvezetőként kezdte meg munkáját.

1975-től az üzemgazdasági, csoportvezetői munkája mellett az üzemorvos asszisztenseként is dolgozott.

1997-től napjainkig a Sütő és Rohály Kft. háziorvosai mellett végzi az egészségügyi asszisztensi teendőket.

Empatikus, határozott, kiválóan felkészült szakember, akinek hivatása a beteg emberek ápolása. Kitartó, szorgalmas munkatárs, akinek teherbírása is példaértékű.

Szociális érzékenysége pedig kiemelkedő.

A kihívásokkal teli helyzetekben mindenkor támasza a betegeknek és munkatársainak egyaránt. 70 évesen is nagy szeretetben végzi munkáját, az emberekkel szoros kapcsolatot ápol.

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata Kossuth Zsuzsanna Díjat adományozott Bárdos József Szabolcsné részére.

Bárdos József Szabolcsné 1988-ban kezdett el dolgozni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház I. Belgyógyászat-Kardiológiai Osztályán általános ápolóként.

1989-től intenzíves ápolóként tevékenykedett a Kardiológiai Intenzíven.

2006-tól osztályvezető főnővér helyettes, ápolási munkabizottsági tag.

2009-től osztályvezető főnővér, majd 2022-től centrumvezető főnővér.

Pályafutását mindig a lendület, a csapatszellem és a beteg ember tisztelete vitte előre.

A Kardiovaszkuláris és Belgyógyászati Centrum vezető főnővéreként naprakész tudással rendelkezik.

Szervezési és kommunikációs készsége kiváló, igazi csapatjátékos, amit kollégáitól is elvár, példát mutatva emberségből, a beteg ember iránti tiszteletből.

Pályája során számos kongresszuson szerepelt előadóként, az országos szívbetegek egyesületének koordinátora.

Rendszeresen részt vesz oktatási feladatokban, osztálya gyakorlati oktatóhely, mely kiemeli szerepét az utánpótlás-nevelésben.

Részt vett a kórházi management stratégiai megújulási programjában, az intézet belső auditora. Elvégezte a Kardiovaszkuláris rehabilitációs edukátor képzést.

Határozott, kitartó, szorgalmas munkatárs, szociális érzékenysége kiemelkedő és elkötelezett a kórház és az ápolásügy iránt.

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata Kossuth Zsuzsanna Díjat adományozott Csorba Beatrix részére.

Csorba Beatrix a Kazincbarcikai Jókai Mór Egészségügyi Szakközépiskolában érettségizett, majd OKJ-s ápolói végzettséget szerzett.

2001-től dolgozik az egészségügyben a Kazincbarcikai Kórházban és a Koch Róbert Kórház Rendelőintézetben.

2010-ben a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán diplomás ápolói oklevelet vehetett át.

2019-től dolgozik a Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei szervezeti egységénél, vezető ápolóként.

Több éves szakmai és vezetői tapasztalatot szerzett munkája során, amelyet mindig magas színvonalú szakmai ismeretekkel és hivatástudattal végzett.

A telephelyeken lévő elméleti és gyakorlati képzésekben részt vevő tanulók szakmai tudását ismereteit bővíti, az új generációk felkészítésében jelentős szerepet játszik.

Az intézményben működő szakápolás koordinálását és eredményes munkáját is ő irányítja.

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata Kossuth Zsuzsanna Díjat adományozott Katóné Varga Tímea részére.

Katóné Varga Tímea 1991-től dolgozik az egészségügyben.

Általános- majd felnőtt szakápolóként kezdte pályafutását a Diósgyőri Kórház Belgyógyászati Osztályán.

Dolgozott a Máltai Szeretetszolgálatnál, majd az Ápolási Osztályon Diósgyőrben.

Folyamatosan képezte magát, 2006-ban diplomás ápoló képzettséget szerzett.

Elhivatott, lendületes dolgozó, aki kiváló szervezői készségével, a szakma iránti szeretetével vezetői feladatok ellátására is alkalmas. 2017-től az Ápolási Osztály vezetője.

Kimagasló empátiája, jó kommunikációs készsége megmutatkozott munkája során mind a betegek, a hozzátartozók, mind a munkatársai irányában.

Osztályvezetőként szem előtt tartotta a stabil ápolói gárda kialakítását, hogy minél magasabb színvonalon tudják ellátni a krónikus betegellátásból adódó feladatokat.

Rugalmas, együttműködő személyisége segítette munkája során. Humánus szemlélete, megbízhatósága, a szakma iránti szeretete példaértékű.

Részt vett tudományos konferenciákon, az Ápolási Tanács tagja volt.

Jelenleg COVID osztályon lát el főnővéri feladatokat, egy stabil csapattal, akiket minden nehézség és megpróbáltatás ellenére sikerült egyben tartania.

Személyisége, szakma iránti alázata és vezetői rátermettsége példaértékű.

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata Kossuth Zsuzsanna Díjat adományozott Kozák Lászlóné részére.

Kozák Lászlóné 1986-tól dolgozik az egészségügyben.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház csecsemő- és gyermekosztályán kezdett gyermekápolóként, a gyermek diabetes rendelőben asszisztensi feladatokat látott el.

Szívügye lett a diabétes gyermekek gondozása, oktatása. Edukációs feladatokat látott el magas szakmai színvonalon a gyermekek és szüleik számára.

Éveken keresztül segített a diabéteses gyermekek táboroztatásában is, a Magyar Diabetes Társaság gyermek szekciójának tagja.

Szakmai ismereteit folyamatosan, továbbképzéseken és konferenciákon bővítette, előadóként és résztvevőként egyaránt.

A gyermek diabetes vonatkozásában számos klinikai vizsgálatban vett részt.

2005-ben diplomás ápolói végzettséget szerzett, és már ekkor megmutatkozott vezetői képessége, magabiztos, pontos munkavégzése.

2007-től látja el a Csecsemő- és Gyermekosztály főnővéri feladatait, sok kis beteg gyermek gyógyulását segítve. Fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy biztosítsa a magas színvonalú szakmai munkát, az osztály működési feltételeit.

Munkatársai sokat tanulhatnak szakmai nyitottságából, józan ítélőképességéből.

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata Kossuth Zsuzsanna Díjat adományozott dr. Molnár Károlyné Mészáros Julianna részére.

Dr. Molnár Károlyné Mészáros Julianna egészségügyi pályafutása 52 évvel ezelőtt kezdődött Egerben az Egészségügyi Szakiskolában, majd elvégezte az Egri Főiskolán a pedagógia, pszichológia szakot.

Az Egerben tanultakat a későbbiekben is tudta kamatoztatni az egri kórház II­es Belgyógyászati Osztályán, majd Debrecenben a II. Belgyógyászati Klinikán és művese osztályon.

1990-től 2022-es nyugdíjazásáig Mezőkövesden a 7-es háziorvosi körzetben, körzeti ápolóként dolgozott a férjével együtt.

Eközben a szakirányú képzések mellett fontosnak tartotta közösségi munkáját a Mezőkövesden működő Gondoskodás Alapítvány által létrehozott Add a Kezed Lakóotthonban élők otthonos, színvonalas életének biztosításával.

Töretlen munkakedvéről, segítőkészségéről, szakmaiságáról mindig nagy megelégedéssel beszélnek az ellátottak és kollégái egyaránt.

Nyugdíjazásáig munkáját a legnagyobb odaadással végezte, példát mutatva ezzel mindenki felé.

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata Kossuth Zsuzsanna Díjat adományozott Péter-Harangi Hajnalka részére.

Péter-Harangi Hajnalka 1998-ban végzett általános ápoló és általános asszisztensként.

2001-ben OKJ emelt szintű ápolói képesítést, 2019-ben szociális szakgondozói végzettséget szerzett.

A Rózsakert Integrált Szociális Intézmény hejőbábai szervezeti egységében 1998-ban kezdte meg munkáját, 2000-től ugyanitt osztályvezető ápoló.

2019-től az integrált intézmény székhelyén Borsodivánkán kezdetben szociális munkatársként, majd 2020-tól az intézmény megbízott vezető ápolójaként dolgozik.

Kiváló közösségi ember, aktív résztvevője, szervezője az intézmény szakmai és egyéb rendezvényeinek, tereptanári feladatokat is ellátva.

Intézményi jelenléte alatt a gyógyszerelést és annak dokumentálását megreformálta.

Az emelt szintű egészségügyi szakápolást koordinálja és végzi az ezzel járó feladatokat.

Szociális érzékenysége, empátiája nagy-nagy türelemmel párosul. Munkáját, feladatait szakmailag igényesen, magas szakmai színvonalon végzi.

Mindig a megoldásokra összpontosít, a problémákat megoldandó feladatként kezeli.

Az intézmény lakóival rendkívül jó kapcsolatot alakított ki, valamennyien tisztelik és becsülik.

Tevékenysége nagymértékben hozzájárult a pszichiátriai betegek életminőségének javításához.

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata Kossuth Zsuzsanna Díjat adományozott Rémiás Attiláné részére.

Rémiás Attiláné 2006-tól családgondozói munkakörben kezdte segítő tevékenységét a Gyermekjóléti Szolgálatnál Putnokon.

Az ellátottak irányába mindenkor nagy figyelemmel és szeretettel fordult. Felelősségteljes munkájának ellátása mellett szakmai fejlődésére is nagy gondot fordított.

Munka mellett végezte tanulmányait, 2010-ben szociális munkás végzettséget szerzett.

2012-től már szakmai vezetőként irányította a Család és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét. Vezetőként elhivatottsággal, lelkiismeretesen végezte feladatát, szaktudását szívesen osztotta meg kollégáival, javaslataira, tanácsaira mindig lehetett számítani.

Szaktudását folyamatosan bővítve 2015-ben gyermekjóléti alapellátásból szakvizsgázott. Felsővezetői tevékenységét intézményvezetőként 2018-ban kezdte meg, vezetői rátermettségét a szociális területen eltöltött sok éves szakmai tapasztalat, a tanulmányai során elsajátított tudás garantálja.

A szociális ellátásban, a rászorulók segítésében kiemelkedő tevékenységét odaadással, szakmaisággal, lelkiismeretességgel, és elhivatottsággal végzi.

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata Kossuth Zsuzsanna Díjat adományozott Zsíros Bettina részére.

Zsíros Bettina 2011-től dolgozik a Rózsakert Integrált Szociális Intézmény Dália Otthon hejőbábai szervezeti egységében, 2021-től osztályvezető ápolóként.

Munkáját lelkiismeretesen, magas szakmai színvonalon végzi, mindig szolgálatkész, együttműködő.

Az irányításával működő egységben az alap és szakápolási feladatokat példamutatóan koordinálja. Szívén viseli az ellátottak és a munkatársak folyamatos segítését.

Törekszik arra, hogy munkájával példa legyen kollégái számára, csak olyan szintű munkavégzést vár el, amit ő is ugyanolyan színvonalon végre tud hajtani.

Folyamatosan képezi magát, ismereteit frissíti.

Szakmai feladatainak végrehajtásában kiemelkedő színvonalú a munkaszervezés és az ellátottak ügyeinek intézése.

Minden szakmai munkafolyamatot végigkövet, szemmel tartja az osztály működését, a gondozottak ellátását.