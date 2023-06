- A hátrányos helyzet nem befolyásolja, hogy kiből lesz zaklató. Viszont az rizikófaktor lehet az áldozattá, vagy zaklatóvá válás tekintetében is, ha otthon nem foglalkoznak eleget a gyerekekkel. Hanem azért, hogy lekössék őket, ellenőrizetlenül odaadják nekik a tabletet, vagy telefont. Ilyenkor általában az is elmarad, hogy felhívják a kicsi figyelmét az internet különféle veszélyeire. Pedig már az is nagy dolog lenne, ha bátorítanák őket arra, hogy minden esetben szóljanak nekik, ha valami rosszat tettek, vagy az interneten bántják őket és merjenek segítséget kérni. Ehhez elsősorban bizalmi kapcsolat szükséges. A nyári szünetben különösen fontos lenne, hogy a szülők jobban figyeljenek csemetéikre, hiszen akkor nincs senki más, aki tudna rájuk hatni. Nagyon jó bevett szokás az internethasználat korlátozása, illetve idősávokhoz kötése is, akár otthon, akár szeptembertől az iskolában. Néhány oktatási intézményben például nap közben le kell adni a telefonokat. A szülők jól teszik, ha azt is ellenőrzik, hogy a gyermekeik, milyen tartalmakat keresnek fel a világhálón – javasolta Jaskó Judit.