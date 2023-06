Milyen gyakran és hogyan végezzük a klímák tisztán tartását, tisztíttatását, kérdeztük Kiss Józsefet, a Borsod Klíma műszaki vezetőjét. Ma már ugyanis egyre több helyen szerelnek fel klímát, és használják hűtésre vagy fűtésre.

– Mielőtt először a szezonban bekapcsoljuk a berendezést, célszerű karbantartást kérni egy szakembertől – kezdte a tájékoztatást. És ez ugyanúgy érvényes a téli időszakra is, ha valaki fűtésre is használja a klímáját, és a nyár elején is. – Ilyenkor átvizsgáljuk a kültéri és a beltéri egységet is, majd kitisztítjuk a szűrőket és a lamellákat, és leellenőrizzük a villamos kötéseket. Kompletten átnézzük a berendezést, hogy ne maradjon benne olyan baktérium, ami például a legionella kialakulásához vezethet, ami nagyon súlyos légúti betegség – magyarázta a szakember.

Ne spóroljunk rajta!

Kiss József elmondta, hogy nem érdemes pont ezen spórolni, mert ha saját magunk végezzük a tisztítást a háztartásban megtalálható tisztítószerekkel, az közel sem olyan hatékony és alapos, mint ha hozzáértő kezek végeznék. Emellett a berendezések gyártója is előírja, hogy a garanciális idő alatt hányszor kell a gépet karbantartani. A szűrőn megtapadó port ki tudjuk takarítani, de magát a vegyszert, amivel dolgoznak a szakemberek, nem lehet bolti forgalomban magánemberként beszerezni. A házi tisztítószerek pedig erre nem alkalmasak – nyomatékosította Kiss József. Ha viszont szakember segítségét kérjük, érdemes arra is gondolni, hogy rajtunk kívül mások is így fognak tenni, ezért lehet, azonnal nem tudnak segítségünkre lenni: a várakozási idővel kalkulálni kell.

Célszerű április-május környékén gondoskodni a karbantartásról, mielőtt a kánikula elkezdődne – mondta. Egy alapos munka 30 perc alatt elvégezhető – egészítette ki az elmondottakat. A tapasztalatok szerint egyre többen használják már a klímát fűtésre is, ilyenkor érdemes egy évben kétszer is tisztítani a berendezéseket – mondta a Borsod Klíma műszaki vezetője. Nem véletlen a döntés, klímával fűteni jobban megéri: az ára kedvezőbb a gázéhoz képest.

Mindennapjaink része

Ma már nem luxuscikk a klíma a lakásokban, hanem a mindennapjaink részévé vált. És a lakosság nagy része komolyan is veszi a karbantartást, mind az autóban, mind pedig a lakásban – saját egészségünk érdekében.

– Használatánál érdemes figyelni arra, hogy 7-8 foknál nagyobb különbség ne legyen a külső és a belső hőmérséklet között, mert a megfázáson túl asztmatikus tünetek és felső légúti problémák is kialakulhatnak, az összegyűlt por és az esetleges felgyülemlett penész hatására – mondta. Új berendezés vásárlásánál pedig érdemes figyelembe venni a helyiség méretét, a használat gyakoriságát és módját, valamint hogy milyen hőleadó gépek vannak még a térben – tudtuk meg a szakembertől.

Sok cég van a piacon

Kiss Józseftől kérdeztük azt is, hogy Miskolcra is jellemző-e az országos szintű, 30-40 százalékos áremelkedés a ­karbantartás terén. Elmondta, itt nem, mert az utóbbi években nagyon sok cég jelent meg a piacon, hatalmas közöttük a verseny.