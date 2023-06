Törő Gábor közösségi oldalán tette közzé először a nehézségeikről szóló hírt, hogy elveszítették külföldi támogatóikat, akik a menhely fenntartói voltak és a kutyákat szállították osztrák, valamint német gazdáikhoz.

Török Gábor és a melőtt kutya

A Boon.hu-nak nyilatkozva az állatvédő azt is elmondta, hogy most nemcsak a menhely működése került veszélybe, de legnagyobb bánatuk az, hogy a mentést sem tudják folytatni, mert a hazai örökbefogadás elég csekély és nem szabadul fel annyi hely, amennyi kóbor kutya a környéken képződik.

Hatalmas területet kell ellátniuk, mert a környéken kevés menhely van – mondta.

A pataki menhelynek egyébként 300 állat befogadására van engedélye.

Kevés a támogatás

Törő Gábor hozzátette azt is: a főként nagy mennyiségű kutyatáp és kisebb mennyiségű pénzt biztosító támogatás felfüggesztésében (általa meg nem nevezett) főváros környéki állatvédők is közrejátszottak, akik állítása szerint szeretnék átvenni a sárospataki menhelyet. A kutyaotthont most hazai állatbarátok próbálják fenntartani, akik együtt éreznek Törő Gáborral.