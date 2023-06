A portálunk által megkérdezett fiatalok mindegyike a munkatapasztalat miatt és azért vállal szünidei munkát, hogy tehermentesítse szüleit. Számos fiatal esetében pedig lecsökkent az otthoni anyagi támogatás vagy megszűnt, és ezáltal a saját kiadásaikra valót nyári munkavállalásból igyekeznek fedezni.

Pap Arion például, az elmúlt két nyáron is dolgozott, „mindkét nyáron futárkodtam, biciklivel és aztán autóval. A diákmunkánál szempont volt, hogy fizessenek jól érte. Emellett nagyon szeretek biciklizni és vezetni is, így összekötöttem a kellemest a hasznossal. Egy kicsit önállósodni szerettem volna a munkával, és nem akartam anyagilag annyira függeni anyáéktól. És mivel év közben nem tudok munkát vállalni, mert egyetemre járok, így nyáron próbálok valamennyi zsebpénzt összeszedni, hogy a saját kiadásaimat magam tudjam fedezni”.

Hasonlóak a motivációk

Tapasztalatai szerint a kortársainak is hasonló motivációi vannak. Arion örömét is lelte a munkában, hiszen azt csinálta, amit szeret, és az anyagi juttatással is elégedett volt. Bár jobban örült volna, ha olyan munkát talál, ami a szakmájába vág – mérnök-informatikusnak tanul – úgy véli, hasznosabb lett volna, ha szakmai tapasztalatot gyűjt, „de ez lesz az idei nyár feladata, hiszen most teljesítem majd a kötelező szakmai gyakorlatot” – zárta gondolatait.

Hasonlóan Arionhoz a 11. osztályos, gimnáziumban tanuló Pusztai Virág is dolgozott az elmúlt két évben.

Népszerű diákmunka biciklisfutárként dolgozni

Fotó: MW

„Egy hotelben voltam kisegítő, tehát a vendéglátás területén dolgoztam, tavaly nyáron pedig biciklifutár voltam, postai csomagokat szállítottam. A pénzkereset volt az egyik szempont, hogy ne kelljen száz százalékban a szüleimre támaszkodnom, önálló keresetet szerettem volna és megtapasztalni, hogy milyen a munka világa. Összességében jó tapasztalataim voltak, viszont főleg a biciklifutáros meló kemény fizikai munka volt, de alapjában véve jó tapasztalataim voltak, és idén is tervezek valami munkát keresni”-mondta. Virág azt tapasztalja, hogy egyre többen keresnek diákmunkát a környezetében is, őket elsősorban a pénz a motiválja.

A diákmunka, jogilag

A munka törvénykönyve szerinti általános szabály, hogy az vállalhat munkát, aki már elmúlt 16 éves. Munkaviszonyt írásba foglalt munkaszerződéssel lehet létesíteni, melynek tartalmaznia kell az alapbért és a munkakört is. 18 év alatt a szülő írásos hozzájárulása is szükséges a munkavégzéshez és a szerződéskötéshez. A munkaviszony létesítését legkésőbb a munkába lépésig kell jelenteni az adóhatóság felé. Egyszerűsített foglalkoztatásnál a mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetében ugyanazzal a munkáltatóval legfeljebb évi 120 munkanapra, alkalmi munka esetében legfeljebb öt egymást követő napra, ugyanakkor egy hónapon belül legfeljebb 15 napra, éves szinten pedig legfeljebb 90 napra létesíthető jogviszony. A jogviszony a foglalkoztató részéről az adóhatóság felé történő bejelentéssel jön létre. Ebben az esetben nem kötelező a munkaszerződés megkötése, de a munkavállaló kérheti, hogy foglalják írásba a szerződést.

A fiatalokra speciális szabályok érvényesek, éjszakai munkát nem végezhetnek, rendkívüli munkaidő sem rendelhető el, napi munkaidejük legfeljebb 8 óra lehet. Amennyiben napi nyolc órát dolgozik egy diák, úgy havonta legalább bruttó 232 ezer forint illeti meg, ami középfokú végzettséget vagy szakképesítést igénylő munka esetében legalább 296 400 forint (ide nem értve az egyszerűsített foglalkoztatást). Fontos kitétel, hogy a munkavégzés nem veszélyeztetheti a diákok egészségét, testi épségét, illetve az egészséges fejlődését.

A vendéglátás területén is sokan vállalnak munkát

Fotó: MW

A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a diák munkába álláskor és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat. A diákok munkavégzésére vonatkozó részletes tájékoztatók megtalálhatóak a Munkavédelem Foglalkoztatás- Felügyelet weboldalán is.

Megnőtt a diákok munka iránti érdeklődése

A MŰISZ Iskolaszövetkezet szerkesztőségünkhöz eljuttatott felmérése szerint az elmúlt hónapokban jelentősen megnőtt a diákok munka iránti érdeklődése, igénye, mert sokan közülük a napi megemelkedett kiadásaikat finanszírozzák a munkavállalásból. „Korábban elegendő volt a diákhitel mértéke, és az otthonról kapott támogatás a tanulmányokkal kapcsolatban felmerült költségeik, illetve a mindennapi kiadások finanszírozására". Ezt a saját tagjaik között végzett felmérés is megerősíti. Ami viszont szembeötlő változás, hogy a diákok elsősorban az otthon végezhető munkalehetőségeket keresik - írják. A munkára való jelentkezések számából világosan látható, hogy az olyan munkalehetőségekre, ahova utazni kell és fizikálisan jelen kell lenni a munkavégzés során, sokkal kevesebb a jelentkezők száma, mint az otthon végezhető munkákra. Ebből viszont leszűrhető és kijelenthető, hogy az idei nyár „slágermunkái” az otthonról végezhető munkalehetőségek”.

Bérigények

A MŰISZ felmérése a fiatalok bérigényére is rávilágított. A könnyű fizikai és betanított munkalehetőségek esetén már bruttó 1800 forint/órás induló bérekről beszélhetünk, melyek az irodai munkák esetében (függően attól, hogy milyen nyelvtudás, informatikai ismeret szükséges az elvégzésükhöz) bruttó 1900-2100-2300 forint/órás összegeket is elérhetik. A szakmai munkák esetében az ismeretek függvényében már bőven a bruttó 2500-3000 forint/órás bérek is jelen vannak a piacon. Bár bruttó bérről beszélünk, a tavaly bevezetett 25 év alatti adókedvezmény miatt diákok esetében ez megegyezik a nettó bérrel. A 2022-ben bevezetett 25 év alattiak adókedvezménye nem okozott jelentős munkavállalási kedv növekedést, viszont a bérfeszültségek elkerülése érdekében számos megbízó cég kompenzálta a 25 év felettiek óradíjait.







A MŰISZ Iskolaszövetkezet 1996 óta foglalkozik diákmunka-közvetítéssel, havonta több mint kétezer diák vállal munkát rajtuk keresztül a legváltozatosabb területeken, a könnyű fizikai munkáktól kezdve az adminisztrációs, informatikai, gazdasági vagy akár a speciálisabb ismereteket igénylő mérnöki és műszaki pozíciókban. Több mint negyvenezer fős taglétszámának köszönhetően nemcsak állandó, gyakornoki pozíciókra, hanem helyettesítésekre, időszakos feladatokra is tudnak megfelelő képzettséggel rendelkező diákot közvetíteni, akár huszonnégy órán belül.

A legtöbbet gépészmérnökként vagy az IT munkakörökben lehet keresni

Mindenki talál munkát, aki keres, a Meló-Diák honlapján jelenleg mintegy 600-féle lehetőségből lehet válogatni - mondja Kott Zoltán, az iskolaszövetkezet elnök-vezérigazgatója mondja.

Az iskolaszövetkezetnél nagyjából 40–60 százalék a budapesti és a vidéki munkalehetőségek aránya, és hasonló a megoszlás a fizikai és a szellemi–irodai pozíciók között is az előbbiek javára. A Meló-Diáknál meghirdetett pozíciókban az átlag órabér megközelíti az 1700 forintot; Budapesten és a központi régióban, illetve a Balaton környékén 1800–1900 forint körül alakul, Dél-Dunántúlon és Kelet-Magyarországon 10–20 százalékkal alacsonyabb összegek a jellemzőek. „Ezeket az átlagokat az álláshelyek hirdetéseiben szereplő összegek alapján számítottuk ki, a bérszámfejtési adatok ugyanakkor azt mutatják, hogy a ténylegesen kézhez kapott fizetés a különböző pótlékok miatt 5–10 százalékkal magasabb is lehet” – jegyzi meg Kott Zoltán.

A legjobban idén is a komolyabb szaktudáshoz kötött pozíciókban – amilyenek például a gépészmérnöki vagy az IT-munkakörök –, valamint egyes hostess-munkákkal lehet keresni, a legszerényebben pedig a telefonos és betanított fizikai munkák fizetnek. A diákok körében a legkeresettebbek a Balaton környékén, strandokon, csúszdaparkokban, vendéglátóhelyeken, fesztiválokon meghirdetett álláslehetőségek, de sok helyütt a mezőgazdasági munkák is a legnépszerűbbek közé tartoznak. Sok olyan pozíció van, amelyben a „szezonalitás” nem érvényesül: számos kereskedelmi, feldolgozóipari, gyorséttermi, irodai, mozis álláshely egész évben nyitott a diákok előtt.

A magyarországi pozíciók mellett a Meló-Diák az igazán kalandvágyóknak tengerentúli munkalehetőségeket is kínál. A Camp America és az Au Pair programra az idén rekordszámban, több mint 400-an jelentkeztek, akik közül 350 tudtak kiutazni, 50-nel többen, mint 2022-ban – számolt be Kott Zoltán. Követségi becslések szerint az idén Magyarországról összesen körülbelül 1400 utaznak az Egyesült Államokba nyári munkára J1-es vízummal – közülük minden negyedik a Meló-Diák szervezésében.