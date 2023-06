Az alkalomhoz illően kerékpárral érkezett az eseményre Tokaj polgármestere, Posta György, aki elmondta, most már mindkét irányból: Bodrogkeresztúr és Tarcal felől is kellemesen és biztonságosan tehető meg az út biciklivel. Az úton már most is nagyon sok turistával lehet találkozni, még ott is, ahol még építés alatt áll a terület. Az is jelzi, milyen fontos ez a projekt, hogy nemrégiben kétezer ember kerékpározott ki Nyíregyházáról Tokajba a 6. Bringa Piknik rendezvényén. Jövőre bővül az esemény a tokaji körrel és körbe kerekezhetik majd az emberek a Kopasz hegyet – fejezte ki örömét a polgármester.

Videós tartalmaink továbbra is megtalálhatóak a YouTube csatornánkon.