Újabb turisztikai szereplőt ismerhettek meg a szakma képviselői, akik elfogadták a Midmar Kft. invitálását a Vendégségben itthon tanulmányút sorozat júniusi állomására.

A város turizmusmarketingért felelős szervezet rendszeres alkalmakat teremt arra, hogy a Tourinform iroda munkatársai a turisztikai szakma képviselővel együtt ellátogassanak azokhoz a szolgáltatókhoz, ahol valamilyen újdonsággal várják a városunkba érkező turistákat.

A tanulmányút egy rövid sétával indult, ahol a jelenlevők az elmúlt évek pozitív változásait és a hely történelmét ismerhették meg idegenvezető segítségével.

Felújították

Ezután az Avas Mélyvölgy részében található Gonda Pincészethez vezetett a szakemberek útja. A családi vállalkozás egy romos állapotban lévő épület igényes felújításával járult hozzá ahhoz, hogy egyre szebb arcát tudja megmutatni a különleges Avas-hegy. Az Arnóti soron néhány hete nyitotta meg kapuit a pincészet és rögtön igen aktívan bekapcsolódott az avasi események sorozatába. A Tokaji borvidéken gazdálkodó borászat az Avasi Borangolás egyik aktív szereplője volt, a pinceszépségverseny egyik díját is elnyerte és a jövő heti Miskolci Fröccsfesztiválra is nagy erőkkel készül. A borkóstolóval is tarkított bemutatkozáson Gonda Péter borász kiemelte az összefogás és együttgondolkodás fontosságát, hiszen csak ily módon lehetnek sikeresek a lokálpatrióta pincetulajdonosok. A pince nagyobb csoportok fogadására is alkalmas és kiegészítő programjaikban különös figyelmet szentelnek a kisgyerekkel érkező családoknak is. A pincészet a jövőben rendszeres eseményekkel várja a borok szerelmeseit.

A találkozó nagyon hasznosnak bizonyult, hiszen a turisztikai szektor különböző területeiről érkező szereplők konkrét jövőbeni együttműködésekről állapodtak meg.