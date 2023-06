Szeretik az avasi kilátó játszóterét a miskolciak

A Horváth-tetőn kialakított - ahogy a miskolciak emlegetik - avasi kilátó játszótér tavalyi átadása óta a városban élő családok egyik közkedvelt célpontja lett, de szívesen látogatnak el a több generáció számára is kikapcsolódási lehetőséget biztosító parkba a környékbeli településekről is.

Az avasi kilátó játszótere népszerű a gyerekek, családok körében. Fotó: Vajda János

Az Avas ezáltal egyfajta zarándokhely lett. A közeli avasi lakótelepről akár gyalog is el lehet jutni egy közepes sétával a területre, ahol akár egy egész napot is el lehet tölteni családoknak, közösségeknek. A játszóhelyek mellett pihenésre, piknikezésre alkalmas területet is kialakítottak.