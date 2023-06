Az elmúlt időszakban új pszichiátriai épülettel bővült a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Semmelweis Tagkórháza és megújult a felnőtteket ellátó részleg is. A beruházásnak és fejlesztésnek köszönhetően már új ellátási keretek között várja a pácienseket a Pszichiátriai Centrum – Prevenciós Diagnosztikai és Terápiás Központ Autizmus Specifikus Ellátó Hely. Az épület komplexumot pénteken nyitották meg hivatalosan, amely már hétfőtől betegeket is fogad.

Az átadón beszédet mondott Dr. Révész János, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója, aki emlékeztetett, hogy harmadszorra állnak az épületnél. „Három éve még az alapkőletételnél gyűltünk össze, később a műszakiátadás miatt, majd most, amikor a zöldmezősberuházást átadjuk a betegek számára” – mondta. Hozzátette: a létesítmény ötszáz négyzetméteren fekszik és 15 fekvőbetegággyal áll majd a betegek szolgálatába. A főigazgató azt is hangsúlyozta, hogy az épület alapvetően járóbeteg ellátásra specializálódott, de fekvőbetegeket is tud majd fogadni. „Amiért most itt vagyunk azért jelentős, mert be kell jelentsük, hogy hiánypótló beruházást adunk át egész Kelet-Magyarországon, hiszen eddig Gyermek- és Ifjúsági Pszichiátria nem volt csak Debrecenben” – mutatott rá. Azt is elmondta, hogy a betegek szempontjából a legelőnyösebb az volt, ha az ellátásukra egy Pszichiátriai Centrumot hoztak létre, amely már minden magába foglal.