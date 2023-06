Az ígéret szép szó...

- Csőtörés miatt végzett munkálatokat a Mivíz Kft. a LÁÉV diósgyőri megállója közelében az Előhegy utcán. A keletkezett lyukat apró kaviccsal szórták tele. Március végén írtam nekik egy e-mailt, hogy jó lenne, hogyha valamit kezdenének a hellyel, mert a kerékpárosok és most már lassan az autósok számára is balesetveszélyes – osztotta meg szerkesztőségünkkel Csanádi Zsolt, a Miskolci Kerékpáros Panasz Fórum egyik alapítója. - Akkor azt jelezték nekem, hogy április 1-jén nyitnak az aszfaltkeverő telepek és utána helyreállítások történnek majd. Arra is ígéretet kaptam, hogy előre veszik ennek és a Szarkahegy utcán található kátyúknak a betömését. Most június végét írunk. Június 21-én, szerdán beszéltem telefonon az illetékesekkel a Mivíz központban, hogy mostanra több centiméteres kátyúk is vannak az Előhegy utcai gödör két oldalán és még a korábbi állapotnál is életveszélyesebb az útszakasz. Erre föl az eggyel lejjebb lévő Szarkahegy utcáról, ahol szintén vezetékjavítás történt, felhozott valaki egy vaslemezt és valószínűleg gépi erővel beletette a lyuk közepébe, amibe lényegében beleesik. A lemez mellett az út szélén körülbelül fél-egy méteres részen lehet közlekedni, ahol mi napi szinten járunk kerékpárral. Az útszakasz továbbra is életveszélyes, különösen esőben. Az autósoknak majdnem az árokba kell lemenniük, hogy kikerüljék, mert itt még a megengedett 30 kilométer per órával sem lehet biztonságosan áthaladni. Egy autós hölgy írta nekem hozzászólásban a videó alatt, hogy neki is majdnem a futóműve bánta, hogy későn vette észre a vaslemezt.

Aszfaltozás később

A munkálatok tervezett időpontjáról a Városháza sajtóosztályán keresztül érdeklődtünk a Mivíz Kft-től és a következő választ kaptuk: „A Szarkahegy utca 54. számnál 2023. június 22-én megtörtént a teljes körű helyreállítás. A Szarkahegy utca 12. számnál és az Előhegyi útszakasz útszerkezeti betonszintig történő helyreállítása a héten megtörténik, ezek aszfaltozása a beton kötési idejét követően a későbbiekben történik majd” – írták.

A változásokról a nevezett időpont után ismét tájékoztatjuk olvasóinkat.

Fotó: Olvasónktól

A kerékpáros kitettebb

A probléma kapcsán a Kerékpáros Miskolc Egyesület véleményét is kikértük.

- Sajnos összvárosi szinten jellemző, hogy a kerékpáros közlekedésbiztonságra kevesebb figyelem irányul. A bringásokra és a rolleresekre nézve is sokkal nagyobb veszélyt jelent egy kátyú, mivel ezeknek a járműveknek a kereke jóval kisebb felületen érintkezik a talajjal, mint egy autóé. A kerékpárnál egy kisebb úthiba is balesetet, elesést okozhat – hangsúlyozta Kunhalmi Zoltán, a Kerékpáros Miskolc Egyesület (KME) elnöke. - Bár mi ezt nagyon sokat mondogattuk, de Miskolcon nem tudatosodik a közútkezelőben és a városvezetésben, hogy arányaiban megnőtt a kerékpáros balesetek száma az autósokéhoz képest. Tehát ez sokkal súlyosabb gond. Mi annak idején az Andor utca és a Béla utca sarka kapcsán jelentkeztünk a közútkezelőnél, ahol van egy nyitott kerékpársáv befelé a város felé. Ahogy az út befordul, egy S-kanyart kell tenni, ahol nagyon gyakran belépnek az autók a kerékpársávba és ennek hatására egy csúnya kátyú alakult ki. Ezt még januárban bejelentettük és szűk fél év alatt sikerült elhárítani a közlekedési akadályt. A https://jarokelo.hu/ felületen egyébként országosan be lehet jelenteni egy egyszerűen kitölthető felületen bármilyen úthibát, vagy közlekedési hiányosságot. A bejelentésre az illetékesek a portál megkeresése alapján reagálnak, vagy elhárítják az akadályt. Ez elsősorban értékrend és prioritások kérdése. Tehát, ha a város fontosnak tartja és komolyan veszi a kerékpáros és rolleres közlekedést, akkor az úthálózatra is nagyobb figyelmet kellene fordítani. Sőt annak rendbe tételével kellett volna kezdeni.

