A hét eleje óta az ország nagy részén jelentős mennyiségű csapadék hullott, néhol rendkívül nagy csapadékot adó felhőszakadások is előfordultak. A nedvességre főként a Tiszántúl északi felén volt igen nagy szükség, ahol a megelőző száraz időszakban már az aszály jelei mutatkoztak. A záporos, zivataros időjárás még a hét végig velünk marad, továbbra is nagy területi változékonyság mellett, de sokfelé kell csapadékra számítani. A megnövekedett nedvesség a fejlődésben lévő nyári növények számára igen jól jön, ugyanakkor a sűrűbb állományú őszi vetésekben a kórokozók számára is nagyon kedvez – írja legfrissebb agrometeorológiai elemzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A kórokozók is szaporodnak

Az őszi vetések jellemzően jó állapotban vannak, az őszi búza és a repce a magképződés fenológiai fázisában jár, az árpa már szépen szőkül. A talajban kellő nedvesség áll rendelkezésre ebben a fontos életszakaszban, és a hőmérséklet is megfelelő, a túl nagy meleg nem lenne ideális, mert lerövidülne ez a fenológiai fázis, ami termésveszteséget okozna. Ugyanakkor a sűrű állományokban a gyakran nedves leveleken a kórokozók is gyorsan szaporodnak. A kukorica és a napraforgó számára igen jókor érkezett a csapadék, szépen fejlődnek a növények, de a gyomoknak is kedvez az időjárás. A vetési időponttól, fajtától és agrotechnikától függően elég nagy méretbeli különbségek vannak a táblák között. A hét végéig marad az elmúlt napokhoz hasonló záporos, zivataros időjárás foltokban kialakuló felhőszakadásokkal. Az eddig szárazabb területeken is valószínű csapadék, arrafelé is átnedvesedik a talaj. Vasárnap csökken a csapadékhajlam, ekkor főként a déli, délkeleti országrészben várhatók zivatarok. A hőmérséklet az eddigiekhez hasonlóan éjszakánként 15 fok körül, napközben 21-26 fok között alakul.

A jövő hét első felében már csak elszórt záporokra, zivatarokra lehet számítani, de a hét elején pár fokkal visszaesik a hőmérséklet, a legmelegebb órákban is alig lesz több 20 foknál. Az egyre szaporodó növényvédelmi munkákat szombatig a csapadék, vasárnap és hétfőn pedig a megélénkülő, többfelé meg is erősödő szél akadályozza – prognosztizálja az elemzés.