Óriási gondot okoz Miskolc közterületein és a magáningatlanokban is a kiszáradt fenyők, tuják egyre növekvő aránya. A fokozódó meleg és a különböző növényegészségügyi problémák hétről-hétre újabb fakiszáradásokat okoznak, az így elpusztult növények pedig azonnali beavatkozást igényelnek. A nagyméretű, kiszáradt, magas gyantatartalmú növények fokozottan tűz- és balesetveszélyes állapotot idézhetnek elő. A miskolci belvárosban is történt már tűzeset, amikor a kiszáradt tuják az épület közvetlen közelében lángra kaptak. Az elhalt gyökérzet sem képes már megtartani a sokszor akár 25 méter magasra is megnövő fákat, így azok könnyen kidőlhetnek.

Az aszály és a fenyőszú

Czifrusz Natália városi főkertész Boon.hu-nak adott korábbi nyilatkozatában a fenyőfélék pusztulásával kapcsolatban két alapvető problémára hívta fel a figyelmet. „Az utóbbi esztendők nyarai, különösen a 2022-es év rendkívül száraz, aszályos időjárást eredményeztek, aminek következtében a város fenyő állományában tömeges pusztulás következett be, és ez a folyamat tart jelenleg is. Bár a hideget és a szélsőséges időjárási körülményeket jól viselik a fenyőfélék, de azt kevesen tudják, hogy nagyon vízigényes növényfajokról van szó. Mint ahogy azt sokfelé, akár házikertekben is tapasztalható szinte egyik hónapról a másikra, nagyon rövid idő alatt teljesen elszárad a fenyők lombja és ezzel a koronája is, ennek oka az előző év aszályában keresendő.”

A vízügyi igazgatóság előtt ez az állapot fogad

A főkertész a másik nagy ellenségnek a fenyőszút nevezte. „Ez az kártevő, amely néhány hónap alatt egész fenyveseket képes felfalni, így azok teljesen kiszáradnak. Sajnos ez egy visszafordíthatatlan folyamat, ilyenkor mérlegelésre nincs lehetőség, a száraz fát ki kell vágni, sőt a szúkártétel miatt a növényegészségügyi szempontokat figyelembe véve az elszállítást is mielőbb meg kellett oldani annak érdekében, hogy a kártevő terjedését lelassítsuk.”

Tömegével kell kivágni őket

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. megkezdte és folyamatosan végzi a Miskolc városközterületein található elszáradt növényzet eltávolítását. A Könyves Kálmán utcán és az Otthon téren például 52 darab elszáradt, főként tűlevelű fát vágtak ki. Fákat kellett kivágni a Peja Győző emlékparkban és az Andrássy utcán is. Az elszáradt növények kivágását a társaság összeírt lista alapján végzi, de be kell iktatni a munkafolyamatokba az élet- és balesetveszélyes, illetve a közlekedést akadályozó növényzetek gondozását is, így a fakivágás időtartama elhúzódhat.

A miskolci városháza sajtó osztálya arra kéri a városban élőket, hogy ha valaki a lakókörnyezetében kiszáradt fát lát, jelezze a tulajdonosnak, vagy tegye meg a megelőző intézkedéseket. Ezzel meg lehet előzni a komolyabb káreseményeket.

Egy avasi pince udvarán láttuk

Fotó: SZB

Aki nyitott szemmel járja Miskolc utcáit, látja, hogy mindenütt pusztulnak a fenyők. A város tüdejének mondott Népkertben is tucatnyi haldokló fenyőfélével találkozhat az arra sétáló. Hamarosan oda is el kell látogatniuk a favágóknak.