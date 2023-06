F. Nagy Zsuzsanna számos zöld szervezet vezetője, tagja, valamint a téma szakértője a térségben, aki elkötelezett a természetvédelem és a zöld megoldások iránt. Túlzás nélkül elmondható, hogy a városban, de még a megyében sincs olyan ember, aki ne találkozott volna a nevével. Nemcsak kiállásával bizonyítja jelenlétét ezen a téren, hanem nézeteinek, ha a helyzet úgy hozza, hangot is ad. A róla készült portréfilmből az is kiderült, hogy példát mutat életvitelével is, melyben családja teljes mértékben támogatja.

Az alapok

A természet szeretetét gyermekkorára vezeti vissza, hiszen a Kilián városrészben nőtt fel egy négyemeletes bérházban, ahol zöld övezet vette körül. Hogy szemléltesse a természet közelségét elmondta, hogy a fecskék például oda fészkeltek a konyhájuk ablaka felé, ami akkoriban teljesen lenyűgözte.

A természet közelsége

Később pedig számos alkalommal rákényszerült, hogy nomád körülmények között aludjon vagy töltsön el akár napokat is, melyhez jó tudott alkalmazkodni – számolt be róla, sőt izgalmasnak és érdekesnek találta.

Természetes lakókörnyezet

Családjával egy édesapja által vásárolt hétvégi házban élnek, melyben mérnök férjével a lakókörnyezetet úgy alakították ki, hogy a lehető leghatékonyabban védjék a környezetet és keresik annak lehetőségét, miként hasznosítsák a természet energiáit, így az esővizet, a napenergiát, és minimálisra csökkentették a háztartási hulladékot, komposztálnak, ismerik és használják a gyógynövényeket. De központi kérdés náluk a víztakarékosság is, ezért esővizet gyűjtenek és forrásvizet isznak.

A harcos környezetvédő

A természetvédő a régió környezetet érintő ügyeiért küzd folyamatosan és számos kritikus helyzetben ért el meghatározó eredményeket. Munkájáért – többek között - Justitia Regnorum Fundamentum díjat kapott, kiemelkedően eredményes környezetvédelmi és környezeti nevelési tevékenysége, különösen a környezeti tanácsadás fejlesztése, valamint példaértékű munkássága és életvitele elismeréseként. A természetvédő kiemelte a környezetvédelmi nevelés jelentőségét és a környezetvédelmi táborok szerepét is.

Beszédes tárgyakat

A beszélgetésre különböző, rá jellemző tárgyakat is vitt F. Nagy Zsuzsanna, például megmutatta azokat a háztartásban is megtalálható természetes szereket, melyekkel kiváltható a mosószer, mellyel a ruhákat természetesen ki tudja tisztítani, például ő mosószódát, ecetet és szódabikarbónát és citromsavat használ a mosáshoz. De bemutatott egy csuhéból készült babát, szárított tüdőfű virágot, melyből gyógyteát szokott készíteni és egy diósgyőri cseresznyefából készült tollat is.