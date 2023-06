Van az úgy, hogy az ember lánya felrúg mindent, ami addig elért, meghoz egy döntést, egy nagyon fontosat, annak érdekében, hogy boldog családanya lehessen. Dr. Szalontainé Kovách Réka egy ilyen nő. A kétgyermekes édesanya egy igen komoly karriert hagyott ott Ausztriában, Bécsben, exkluzív helyen, egy multinacionális cégnél, az olajiparban. Mindezt azért, hogy hazajöjjön Magyarországra, Miskolcra és a szerelmével összeházasodjon, majd gyermekeket szüljön. A családalapítás mindennél fontosabb volt számára. Úgy gondolta, mindent elért néhány év alatt a szakmájában, amit szeretett volna, ezért nem volt nehéz ott hagyni a jól fizető állást az európai, de ugyanakkor multikulturális környezetben. Habár sokan rácsodálkoznak erre, neki hiányzott Miskolc. Azt vallja: nem véletlenül született ide, neki itt dolga van. Nem is tudott tétlenkedni egy percig sem, az anyaság mellett hamar egyik vezető egyénisége lett a főként kisgyermekes édesanyákat összefogó közösségnek, a Holdam Egyesületnek. majd egy dúla tanfolymatot is elvégzett és azóta várandós nőknek segít. Életútjáról, elkötelezettségről és lelki megpróbáltatásokról is mesélt a Borsod Online Kötelék című podcast műsorának vendége, akivel Nagy-Hankó Kriszta beszélgetett.

