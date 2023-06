Dr. Varga Judit igazságügyi miniszter közbenjárásával a modellváltó Miskolci Egyetem 20,6 milliárd forint kormányzati támogatást kapott a nagyszabású 2024-es Európai Egyetemi Játékok megvalósításához szükséges infrastrukturális fejlesztésekre. Megújul két kollégium, valamint a menza épülete.

Egy hónappal ezelőtt beszélgettünk interjú keretében a modellváltás eredményeiről, de akkor nem sok szó esett a fejlesztésekről. A Miskolci Egyetem most 20,6 milliárdos kormányzati támogatásban részesült. Mit lehet erről tudni?

A 2020. augusztus 1-jén elindított modellváltásnak köszönhetően felgyorsultak az események a Miskolci Egyetemen. A modellváltási folyamat több szempontból is új pályára helyezte a felsőoktatási intézmények közül a miskolci campust. A modellváltás lendületét nem törték meg az alapítványi fenntartású magyar egyetemeket érintő brüsszeli követelések sem. A magyar kormány a gazdaságilag nehéz helyzetben is támogatja a modellváltó egyetemek infrastrukturális fejlesztéseit és az intézmények nemzetközi láthatóságát, hiszen a kabinet célja, hogy 2030-ra egy hazai egyetem a világ száz, három pedig az Európai Unió száz legjobb egyeteme közé kerüljön. A nagyszabású nemzetközi események, mint például 2024-ben megrendezendő Európai Egyetemi Játékok, azt a cél szolgálják, hogy a Miskolci Egyetem egyre jobb helyen szerepelhessen a világ oktatási-képzési-kutatási palettáján. Alma materem, a Miskolci Egyetem sorsát a szívemen viselem, és ez nem változott azzal, hogy lemondtam kuratóriumi elnöki pozíciómról. A miskolci szív örök. Az egyetemi modellváltás pedig szabadságot és felelősséget jelent, amelynél fantasztikusabb dolog kevés történt az elmúlt 50-100 évben a magyar egyetemekkel. A modellváltás lendülete hozza magával azt is, hogy a Miskolci Egyetem a 20,6 milliárd forint kormányzati támogatásból megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően XXI. századi formát fog ölteni.

A Miskolci Egyetem főépülete

Fotó: ÉM

Milyen fejlesztések valósulnak majd meg a kormányzati támogatásból?

Az állami forrásból két helyi védelem alatt álló kollégium újul meg a tervek szerint 2024 márciusára. Turisztikai szempontból is előnyös az infrastrukturális fejlesztés, hiszen a nyári idegenforgalmi szezonban a minőségi egyetemi szállások a Miskolcra érkező vendégek fogadására is alkalmasak. A kormányzati támogatásnak köszönhetően hamarosan elkezdődhet az egyetemi étterem épületének és környezetének teljes megújítása.

Mi várható még a jövőben?

A versenyképes szemlélet, amely össze van kapcsolva az állami költségvetési támogatással, elő tudja mozdítani, hogy a Miskolci Egyetem kiemelkedhessen a nemzetközi rangsorokban. A campuson befejezési szakaszában van a szintén állami támogatásból megvalósuló európai tudásközpont építése. Ennek az infrastrukturális beruházásnak az összértéke közel 10 milliárd forint.