Az eseményre érkezők – tavalyhoz hasonlóan - ezúttal is színültig megtöltötték a rendezvény helyszínét. Vadnai Zoltán lelkipásztor, egyházkerületi missziós referens elmondta: a rendezvény célja legfőképpen az, hogy azoknak a kis gyülekezeteknek a tagjai, ahol a vasárnapi istentiszteleteken alkalmanként csupán néhányan gyűlnek össze a templomban, ők is érezzék, hogy egy nagy közösség részei. A mostani eseményen számos ilyen kisebb létszámú egyházközség is képviseltette magát, a megjelentek pedig egy hitből fakadó közösségi élmény részesei lehettek – közölte a fő szervező. Hozzátette: az egyházkerület területén nagyon sok a kis gyülekezet. A lelkipásztorokat kérték meg arra, hogy szervezzék meg a helyiek részvételét a sárospataki találkozón és nagyon sokan jelezték is részvételüket. Vadnai Zoltán kiemelte: a helyszín szintén nagyon bevált, hiszen Sárospatak a magyar reformátusság egyik fellegvára, ráadásul nagyon jók a körülmények egy nagyobb szabású program megrendezéséhez is. Ezúttal egy nagy rendezvénysátor felállításával az esetlegesen mostohább időjárási körülményekre is felkészültek a rendezők. Azt, hogy a nagyobb közösségi rendezvényekre szükségük van a kisebb gyülekezeteknek, érdeklődésünkre Juhászné Keresztényi Klára, Vámosújfalu református lelkipásztora is megerősítette. Hozzátette: tavaly még két gyülekezeti tag képviselte egyházközségüket, idén már öten jöttek, de biztos benne, hogy jövőre már több autót is meg tudnak tölteni majd.

Isten a gyógyító

Az igei szolgálatot Pásztor Dániel, az egyházkerület püspöke végezte, aki lapunknak elmondta: a tavaly valóra váltott gondolatuk bevált, a korábbi rendezvényről érkezett visszajelzések is kedvezőek voltak. A kisebb gyülekezetek értékelik az odafigyelést, az esemény pedig jó alkalom arra, hogy tagjaik egymással is találkozzanak, mert erre egyébként máskor kevés lehetőség van.

A nyitó istentiszteletet Pásztor Dániel püspök tartotta

Fotó: BSZA

A püspök a rendezvény legfontosabb erényének mégis azt nevezte, hogy több százan dicsérik egyszerre Istent, ami egy különleges élményt jelent a résztvevőknek. Az eseményen a Pásztor Dániel által tartott nyitó istentisztelet után – amelyen Naámán történetén keresztül arról beszélt, Isten hogyan segít a betegségben - az egyházkerület esperesei köszöntötték az eseményt. Ezt követően fellépett a Sárospataki Református Kollégium Kórusa, a Continental Band, a Zsindely Népzenei Együttes, valamint Pintér Béla dicsőítő zenei produkcióját is megtekinthette a közönség. Mindezeken túl kézműves foglalkozásokkal és más kísérő programokkal színesítették a szervezők a találkozót. A rendezvény lebonyolításában sokat segítettek a vendéglátó intézmény, vagyis a Sárospataki Református Kollégium különböző intézményrészei is: így a Tudományos Gyűjtemények, valamint a Teológia és a Gimnázium. A találkozó sikeréhez saját eszközeivel a város önkormányzata is hozzájárult. Aros János polgármester megjegyezte: nagy megtiszteltetés a városnak, hogy a Tiszáninneni Református Egyházkerület egyik legnagyobb rendezvényét Sárospatakon tartja.