Három kölyökkutyát talált meg kidobva Miskolctól körülbelül 40 kilométerre Egerlövő mellett egy forgalmas autóúton egy kamionsofőr. Mivel a férfi tudta, hogy ott halálra vannak ítélve, ezért úgy döntött, hogy magával viszi őket. A magukra hagyott kisállatok már nem bíztak az emberben, ezért egy félig vízzel teli árokban kellett őket befogni némi fogócskázás után. A Miskolci Állatsegítő Alapítvánnyal (MÁSA) szerencséje volt, mert éppen helyet tudtak szorítani a csöppségeknek – tudtuk meg a MÁSA közösségi oldaláról.

– Egy úr keresett meg minket azzal, hogy ahogy ment a kamionnal, az út szélén egyszer csak egy kiskutyára lett figyelmes. Amikor megállt, hogy megnézze, látta, hogy hárman vannak kitéve az út szélére. Megkérdezett bennünket, hogy egyáltalán tudjuk-e fogadni őket. Mondtuk neki, hogy mindenképpen megpróbálunk segíteni. Egy nap haladékot kértünk tőle, hogy helyet csináljunk a kutyusoknak, mert állandó telt házzal küszködünk – emlékezett vissza Horváth Rita, a MÁSA telephelyének vezetője. – Egy nagyobb ketrecet csináltunk, ahová be tudtuk tenni a kölyköket, akik bár egészségesen, de teljesen lefogyva, bolhásan érkeztek. Amikor bekerültek hozzánk, nagyon félénkek voltak, és nehezen kommunikáltak az emberekkel. Mostanra azonban egészen barátságosak lettek, és várják, hogy simogassák őket. A kiskutyák jelenleg karanténrészlegünkben tartózkodnak, ahol a 14 napos megfigyelési idejüket töltik. Ilyenkor mérjük fel, hogy nincs-e valamilyen súlyos betegségük. Egyébként az első oltásukat már megkapták, parazitamentesítve vannak, és gazdikeresők. A Chicago, a London és a Manhattan nevet kapták tőlünk. Érdeklődés már volt irántuk, de konkrétan még senki nem döntött mellettük. A közepesnél kicsit nagyobb keverék kutyusokról van szó. A kölyökkutyák 90 százalékban gazdásodni szoktak, úgyhogy nagy reményük van arra, hogy nem kell, a menhelyen felnőniük.

A nyár a kölyökszezon

Az állatmenhelyeken a nyár eleji időszak nagyon mozgalmas, rengeteg kölyökállat érkezik.

– Sajnos vármegyénkben rendkívül gyakori, hogy út szélére, árokpartra, erdőbe vagy egy dobozba a falu közepére dobnak ki kölyökkutyákat, -cicákat. Szinte napi szinten kapunk bejelentéseket. Most van itt a szezonja a kisállatok befogadásának. Rengeteg ilyen hívás fut be hozzánk és más állatmenhelyekhez is. Mivel a kapacitásaink végesek, és a folyosónkon is ketrecekben kutyák vannak, ezért most már nem tudunk többet befogadni belőlük. Emiatt, hogyha valaki talál az út szélén egy állatot, akkor a legjobb, ha azonnal érdeklődik telefonon állatvédő szervezeteknél, hogy hol lesz szabad hely. A balesetes és vemhes kóborkák nálunk mindig előnyt élveznek. Egyébként pedig a férőhelyek függvényében fogadunk új négylábúakat. Az állatorvosi költségek teszik ki a kiadásaink oroszlánrészét, egy-egy műtét akár több százezer forintba is kerülhet, ezért az adományok életmentőek lehetnek. Amennyiben a bejelentő nem tudja behozni az állatot, akkor akár el is megyünk érte, különösen, ha sérült. A befogott kutyusokban chipet is tudunk olvasni. Alapvetően Miskolcon és vonzáskörzetében mozgunk, de előfordult már olyan is, hogy 80-100 kilométer távolságból mentettünk. Szerencsére azonban mostanra nagyon sok olyan állatvédő szervezet alakult a környéken, amiket értesíthetünk, ha mi éppen nem tudunk segíteni – fejtette ki a menhelyvezető.