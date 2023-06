Pénteken délelőtt sajtótájékoztatót tartott Szopkó Tibor, Miskolc alpolgármester és Szarka Dénes a Velünk a Város frakcióvezető-helyettese annak kapcsán, hogy a legfrissebb igazságügyi szakértői vélemény is alátámasztotta: az átépítés alatt álló Diósgyőri vár tornyait meg kell erősíteni.

„Korábban egy szakértői véleményt szereztünk be, arról, hogy folytatódhat-e a kivitelezés, de sajnos a szakértői anyagok azt támasztották alá, hogy további 2 milliárd forint kell a vár befejezésére az eredetileg elnyert keretösszegen felül” – mondta Szopkó Tibor. Hozzátette: egy utolsó szakvéleményt kért tőlük a szaktárca a tornyok állapotáról, amelyet ők megküldtek az Építési és Közlekedési Minisztériumnak. Az alpolgármester azt is hangsúlyozta, hogy a várat be tudnák befejezni a most rendelkezésre álló összegből, de nem tudnák azt kinyitni a látogatók számára.