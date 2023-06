„A Tranzit Közéleti konferencia, és a kötcsei piknik is a Dunántúlon van, így külön megtiszteltetés, hogy itt rendezhetjük meg ezt a kiemelkedő színvonalú konferenciát” – mondta. Hozzátette: nagyon sok beruházás van most is folyamatban, ami a vidék fejlődését szolgálja. „Tarcal nincs közel Budapesthez, de az elmúlt időszakban azon dolgoztunk, hogy közelebb hozzuk a települést a fővároshoz” – hangsúlyozta.

A miniszterhelyettes példaként említette a nemrég átadott 37-es főút négysávosítását. „Két hét múlva elkészül a Kopasz-hegy körüli kerékpárút is, amely szintén a térség vonzóerejét növeli majd” – mutatott rá. Azt is elárulta, hogy különböző attrakciókkal is készülnek Tarcalon a jövőben.

A vidék nyer az uniós pénzekkel

Navracsics Tibor, Területfejlesztési miniszter előadása az Európai Uniós pénzekről szólt.

„Az Európai Unió hét éves költségvetési ciklusokban dolgozik, az Európa Tanács 7 évre fogad el költségvetést” – mondta. Hozzátette: jelen pillanatban 14 ezer milliárd forint kohéziós pénz jár Magyarországnak, amelynek egy része a vidékfejlesztésre fordítható összeg. „Van egy új pénzforrás is, az úgynevezett helyreállítási alap, ami azoknak az országoknak jár, amelyeket a legjobban sújtott a COVID” – mutatott rá.

A miniszter azt is elmondta, hogy ez több ezer milliárd forint vissza nem térítendő támogatást jelent és egy másik része pedig kedvezményes kamatozású hitelt jelent. „Megállapodás közeli állapotban van a Magyar Kormány az Európai Unióval a kohéziós alappal kapcsolatban” – húzta alá. Arra is rámutatott, hogy minden híresztelés ellenére hazánk nincs elkésve a források lehívásával. „Hazánk minden kérést teljesített, amelyet az Európai Unió előírt számára és már csak technikai tárgyalások folynak a forrás felszabadításáról” – mondta. A miniszter azt is elmondta, hogy láthatóan az Európai parlament nem szeretné, hogy Magyarország megkapja a kohéziós pénzt és arról is beszélt, hogy ebben ellenzéki magyar képviselők is közrejátszanak.

Több milliárdból fejlődik Tokaj-Hegyalja

A konferencián előadást tartott Wáberer György, a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elnöke is, aki a 9 éve megalakult Tokaj Borvidéki Fejlesztési Tanács feladatairól beszélt. „A tanács megalakulása után az első lépés volt a gyűjtő és kutatómunka, amelyben 27 települést kerestek fel” – mondta. Hozzátette: 2016-ban készült el egy komplex borvidék területfejlesztési stratégia. „Már a 2014-2020 közötti időszakban mintegy 7 milliárd forint értékben valósítottunk meg humán és infrastrukturális fejlesztéseket” – hangsúlyozta. Rámutatott: a Tokaj-Zemplén Térségfejlesztési Program, mintegy 150 milliárd forint értékben biztosít forrást a térségre, és további folyamatban lévő beruházásokról is beszélt. „A célunk az, hogy az ország harmadik legvonzóbb turisztikai térségévé váljunk” – hangsúlyozta.