Június 2-án Budapesten, a Hősök terén ünnepélyes keretek között adtak át 50 darab motorkerékpárt a rendőrség részére, ebből a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság két darabot kapott meg. Ezek BMW 1250-es rendőrségi célra gyártott motorkerékpárok. Így a vármegyei járműflotta 15-re bővült, amiből hat 1250-es BMW-vel rendelkeznek, hét 900 köbcentis BMW-vel, illetve van két veterán motor, amelyek kiváló műszaki állapotnak örvendenek.

Minderről már szerdán délelőtt beszélt Varga János rendőr alezredes, a vármegyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője Miskolcon, a rendőrség központjában, ahol bemutatták a két új járművet és azokat használatba is vették a motoros rendőrök.

Folyamatos képzés a rendőröknek

Mint megtudtuk, általában március közepétől november 1-ig használják a motorokat a rendőrök, de időjárás függő, amit figyelembe kel venni, hiszen két keréken közlekednek, így a rossz út- és látási viszonyok mellett veszélyes lehet a közlekedés velük.

– A rendőrségnél komolyabb igénybevételnek vannak kitéve ezek a motorkerékpárok, mint civil használat esetén. Ezek szériakerékpárok, a rendőrségi célra gyártottak annyiban különböznek a civil járművektől, hogy rendőrségi célra kialakított bukócsövek vannak rajtuk, keskenyebbek a hordtáskák, vagyis az oldalukon lévő dobozok, illetve mivel ezek egyszemélyes motorkerékpárok, így a hátul lévő púp kialakítása is más – mondta el az alezredes portálunknak.

Minden rendőri célra használják ezeket a járműveket, de kiemelten kísérésre, közlekedési akciókra, rendezvények biztosítására. Felkészítik a rendőröket a motorok kezelésére, minden évben megújító vezetéstechnikai képzésen kell részt venniük.

Hétvégente folyamatosan ellenőriznek

A motorkerékpár előnye az autóval szemben a mozgékonysága, illetve nagy a motorkerékpáros forgalom most már a vármegye útjain, az ő ellenőrzésük sokkal könnyebb motorral és jobban el is fogadják a motoros rendőrök ellenőrzését a két keréken közlekedők. Éppen ezért a közeljövőben is főként olyan helyeken jelennek majd meg a motoros rendőrök, ahol nagy a forgalom a kétkerekű járműveken, mint amilyen a Bükk, vagy a Zemplén, kiemelten az aggteleki rész.

– Bár a motorosok nagy része szabályosan közlekedik, de vannak olyanok is, akik túl gyorsan mennek, nem veszik figyelembe, hogy ezek kanyargós, szerpentines utak, így megvan a veszélye, hogy Kresz szabályszegést kövessenek el, vagy kialakuljon baleset. Ezért ezekre az ellenőrzésekre például minden hétvégén a motoros járőrök sort kerítenek ezeken a területeken, ezzel is megelőzve a jogsértéseket, vagy komolyabb baleseteket – mondta Varga János.