- A szóban forgó csomópont balesetek szempontjából nem számít gócpontnak. A Csermőkei úton néhány hónappal ezelőtt volt baleset, de nem a 29-es busz megállójában – közölte Janasoczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. - Az más kérdés, hogy minden alkalommal veszélyes az úttesten úgy áthaladni, ha valaki nem megy el a gyalogátkelőhelyig. Saját biztonságunk érdekében érdemes megtenni azt a néhány lépést! Az áruház előtti kereszteződésre pedig valóban jellemző, hogy időnként besűrűsödik a forgalom, de ez csak a reggeli és a délutáni órákat érinti. A körforgalom jelenléte lényegileg nem befolyásolná azt, hogy az úttesten hol közlekednek a gyalogosok.

Örülnének az autósok is

Sofőrként jó ötletnek tűnik a gyalogátkelőhely és a körforgalom kialakítása is az olvasó által javasolt helyre, attól függetlenül, hogy az autósok nem érzékelik veszélyesnek a buszmegállót.

- Az Uni-Hotel előtt átellenben lévő buszmegálló elé célszerű lenne gyalogátkelőhelyet kialakítani. Most a zebrához le kell sétálni egészen a Lidl előtti kereszteződésig, ami nem nagy távolság. Viszont ehhez a megállóból csak az út szélén haladva lehet eljutni. Személy szerint én sokat járok autóval a Miskolci Egyetemre, és látom, hogy kevesen ácsorognak a megállóban – mondta Tóth Tibor gyakorlott sofőr, a Tóth Autósiskola vezetője. - A csomópont nem nagyon veszélyes, de az, ha a kocsisorban sokat kell várakozni, önmagában is veszélyeket rejt magában. Éppen ezért indokolt lenne a körforgalom létesítése a Miskolctapolcai út, a Vargahegy felé vezető Csermőkei út és a Futó út kereszteződésében, amihez útszélesítésre lenne szükség. Ez valószínűleg meggyorsítaná azt a forgalmat, ami jelen pillanatban megreked a szupermarket és az egyetem irányából. A buszsávot is meg lehetne úgy oldani, hogy a körforgalomban még a csuklós buszok is biztonsággal tovább tudjanak haladni. Ha a buszmegálló elé még egy gyalogátkelőhely is kerülne, az viszont fokozná a forgalom lassulását. Ugyanakkor elősegítené, hogy azon a részen ne lehessen autóval száguldozni. Ismerjük a KRESZ-ből, hogy a gyalogátkelőhelyet fokozott óvatossággal kell megközelíteni. Tehát a kettőnek, a gyalogátkelőhelynek és a körforgalomnak együtt lenne értelme a közlekedési lámpák időciklusainak szabályozásával.