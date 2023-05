Idén a Mezey István Művészeti Központ és udvara ad otthont május 28-án, vasárnap 14 és 18 óra között a Z-Men – a zöld erő szuperhősei gyermeknapi programnak Kazincbarcikán. A esemény díjtalan. A rendezvény Kazincbarcika Város Önkormányzatának támogatásával valósul meg.A rendezvény témáját adó környezettudatosság és fenntarthatóság jegyében lesz ökolabirintus, kisállatbemutató, változatos programokat hoz a Felelős Gasztrohős Alapítvány, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld- és Környezettudományi Kara izgalmas előadásokkal járul hozzá az eseményhez. Felvonulnak a rendőr-, mentő-, tűzoltó- és kukásautók. A kísérőprogramok közül be lehet kapcsolódni az aszfaltrajzversenybe, arcfestésbe, szerencsekerékbe, kézműves foglalkozásba, játszóházba és ugrálóvár is várja a kicsiket. Műsort adnak a kazincbarcikai óvodások, fellép a Marvel costplay és Wednesday show is lesz cukorágyúval – adta hírül Kazincbarcika önkormányzata.