A vízijáték-show egészen őszig ragyogja majd be fényével az esti Fő teret Kazincbarcikán, és teszi emlékezetessé a pillanatot zenéjével. A show első hétvégéjén szombaton és vasárnap is 19 órától 21.40-ig láthatták az érdeklődők a produkciót. A víz, a fény és a zene hármasa már a korábbi években is a városba vonzotta a turistákat. Ezzel párhuzamosan a szökőkutak is megkezdték működésüket a településen – tette közzé Kazincbarcika önkormányzata.