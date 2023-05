Továbbra is ivóvíz nélkül van több száz ember a diósgyőri városrészen, egy nagy kiterjedésű csőtörés miatt. Korábban portálunk is beszámolt arról, hogy a MIVÍZ Kft. tájékoztatása szerint a hétfői nap folyamán összetett, ivóvízhálózatot érintő többszörös csőtörés történt, mely a következő utcákat érintette: Lilla utca, Budai Nagy Antal utca, Lányi Ernő utca, Fazola Henrik utca, Kacsó Pongrác utca, Gózon Lajos utca (DIGÉP delta).

Fotó: Ujlaki Attila

Nem láttunk munkásokat

Szerda délelőtt szerkesztőségünk is a helyszínen járt, hogy meg tudja, hogyan haladnak a munkálatok. Habár a vízszolgáltató korábban azt írta, hogy a hiba elhárítását a MIVÍZ munkatársai nagy erőkkel megkezdték, a szolgáltatás helyreállítása sajnos több napot is igénybe vehet. Addig is kérik a lakosságot, hogy figyeljék az utcákat járó lajtos kocsikat, melyekről ezen idő alatt ivóvizet tudnak vételezni. Mi mégis azt tapasztaltuk, hogy a munkagépek álltak, illetve több helyen ugyan fel volt túrva a föld és elszalagozták a munkaterületeket, de munkásokat (11 órakor – a szerk.) nem láttunk.

Több arra járóval is beszéltünk. Kovács Ildikó az egyik érintett utcában lakik, aki azt nyilatkozta a boon.hu-nak, hogy felháborítja az, hogy semmit sem tudnak. „Az ember egy ideig megértő, mert sajnos előfordulhat egy ilyen probléma, de azt nem tudom elfogadni, hogy szinte semmiről nem tájékoztatnak minket, csak éppen azt tudjuk, amit a média megír” – mondta. Hozzátette: Nagyon nehezen éli meg a napokat és nagyon körülményes a tisztálkodása. „Ásványvizet fogyasztom, így azzal nincs gond, de a főzés, mosás és fürdés gondot okoz, mivel a lajtoskocsi is csak korlátozottan érhető el” – jegyezte meg.

A megfelelő tájékoztatást hiányolják

Veres Judit három gerincsérvvel hordja a lajtoskocsitól a vizet beteg édesanyjának. Azt mondta, hogy felháborítja az eset, és az is, hogy ennyi ideig tart egy ilyen munka helyreállítása. „Mi fizetünk, a cégnek nem tudom mennyi a bevétele, de nem igaz, hogy nem lehetne túlórát fizetni, amikor ennyi embert érint egy ilyen csőtörés” – mondta. Hozzátette: naponta 3-szor hordja a vizet, de erről sem küldtek neki értesítést, hogy mikor lesz ott és meddig a lajtoskocsi. Azt is megjegyezte, hogy szerinte egy ilyen munkálatot, nem így kellene végezni, mert szerinte a lakosságot nem tájékoztatják megfelelően.

Fotó: Ujlaki Attila

Egy a Lányi Ernő utcán élő család azt mondta portálunknak: ,,Hétfőn délelőtt elzárták a vizet, amiről előzetesen semmilyen értesítést nem kaptunk. Valamikor délután, úgy 4 óra tájban jött a közös képviselő, ő szólt, hogy ha vizet szeretnénk, menjünk, mert itt van a lajtos kocsi. Azt is megtudtuk, hogy napokig nem lesz víz, mert - nekünk legalábbis azt mondták -, hat helyen van a környéken csőtörés. Ma, szerdán olyan reggel 9 tájban mentünk el ismét vízért, vittünk mindent, vödröt, fazekat, üres ásványvizes palackokat. Kell ugyanis mindenhez, főzéshez, tisztálkodáshoz, ami most nem olyan egyszerű” – panaszolták.