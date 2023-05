Hat éve kezdődött

A kohászati emlékmű tervéről hat éve írtunk először: a köztéri alkotást hatalmas ötletnek tartotta az előző városvezetés is, ezt még az időközbeni városvezetőváltás sem rendítette meg, akárcsak az előző, a mostani is mellszéllességgel állt az ügy mellé. „Nincs Miskolcon olyan család, aki ne lenne érintett, biztos, hogy valamely családtagjuk vagy közeli ismerősük dolgozott annak idején a kohászatban. Ezért is fontos, hogy az utókor is emlékezzen arra az időszakra” – ezek voltak a városháza támogató szavai még 2017-ben. Csak közben jött a pandémia, valamint nem várt technikai nehézségek, amelyek felülírták a terveket. Tavaly októberben körvonalazódott, hogy az idén május 11-e környékén, azaz a város napjához kötődően lehetne az emlékmű ünnepélyes átadása. Ez történt most meg, az ünnepségsorozat részeként adták át kedden az emlékművet.